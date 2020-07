„Wir haben ein großes Auge auf das Thema Kultur“

Schwetzingen.Der Oberbürgermeister höchstpersönlich kurbelt die lokale Kulturszene an: Denn auf seine Initiative hin werden ab September vier sogenannte „Wohnzimmerkonzerte“ in der Wollfabrik stattfinden (wir berichteten). „Wir haben überlegt, wo wir helfen können“, sagte Dr. René Pöltl bei der Vorstellung des Projekts. „Denn der Shutdown im März traf in großen Teilen einen Bereich, der unser Leben

...