Das Themengeflecht, das dieser Mann in der Alten Wollfabrik seinen Zuhörern offenbarte, nahm beinah labyrinthische Formen an. Von Idioten, die Quote machen, dem Älterwerden und dem mitleidlosen Blick des Ganzkörperspiegels, über Angst versus Vernunft, dem Gewicht von Gerüchten und Wahrem, der ersten und letzten Liebe mit und ohne Sehnsucht bis hin zum islamitischen Terror und dem Leben in geschwätzigen Zeiten, mutete der Liedermacher Purple Schulz seinen Zuhörern einiges zu.

Was diese aber nicht eine Sekunde zu stören schien. Im Gegenteil, der Mann und sein kongenialer Begleiter an der Gitarre und der Violine, Markus Winstroer, wurden dafür gefeiert. Und zwar völlig zurecht. Es war eine großartige Musiknacht. Erster Eindruck dieses melancholischen Optimisten, der seit bald 40 Jahren zu den großen deutschen Liedermachern gehört: Er ist unprätentiös. Ganz entspannt kam er auf die Bühne und zeigte sich zu allererst von der Alten Wollfabrik begeistert. Ein kleiner Kulturtempel wie er sein solle. Für Schulz der perfekte Zweiklang von Technik und Ambiente. An die Schwetzinger gerichtet erklärte er: „Seid stolz darauf, solch einen Kulturraum zu haben.“

Alter macht sich bemerkbar

Gleich darauf räumte er ein, dass dieses Stolzsein in Bezug auf den eigenen Körper etwas schwieriger werde. Das Alter mache sich bemerkbar und dank eines Ganzkörperspiegels gelänge es kaum, darüber hinweg zu sehen. Nicht mehr darüber hinweg sehen kann der Mann, der seine Texte gemeinsam mit seiner Ehefrau Eri Schulz verfasst, dass in Sachen gesellschaftlicher Zusammenhalt immer den Falschen gedankt werde. Er ließ keinen Zweifel daran, dass nicht die mit dem größten Maul und der meisten Kohle alles zusammenhalten. Im Gegenteil, mit seiner Ballade „Du bist da“ dankte er Rettungskräften, Hebammen, Clowns in Kinderkliniken, Pflegern und anderen, die mehr im Herzen haben als nur das eigene Ich.