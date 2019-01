„Alle Funktionen in unserem Körper werden über das Nervensystem gesteuert“, erklärt Matthias Beck im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das bedeutet, alle Muskeln, alle Organe und letztendlich jede Körperzelle braucht genaue Informationen, was zu tun ist. Wenn dieses Nervensystem, geschützt durch unsere Wirbelsäule, beeinträchtigt wird, kann Leistungsverlust und Krankheit entstehen“, weiß der Heilpraktiker, der seinen Studium in Hamburg und Wien mit dem Master of Science in Chiropraktik abgeschlossen hat.

Schmerzfreie Behandlung

Als Chiropraktor prüft Beck die Wirbelsäule nach Einschränkungen, die das Nervensystem beeinträchtigen und korrigiert diese mit gezielten Handgriffen, damit der Körper die Möglichkeit hat, sein ihm gegebenes Potenzial auszuschöpfen. „Wir renken nicht ein, wir justieren sanft“, erläutert er die medizinischen Leistungen, die schmerzfrei und nur durch mechanische Impulse zum Ziel führen. Dadurch verbessert er die allgemeine Leistungsfähigkeit und Gesundheit und kann auch zur Vorbeugung von Funktionsstörungen beitragen.

„Das macht ein Chiropraktor bei Erwachsenen, Babys, Kindern, Jugendlichen, sprich bei allen Menschen egal welchen Alters, denn jeder profitiert von einem störungsfreien Nervensystem und einer geistigen, körperlichen Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft“, weiß Beck. Vor allem die Gesundheit der Kinder liegt dem zweifachen Vater am Herzen, „weshalb Eltern ihre Kinder und Großeltern ihre Enkel bis zur Volljährigkeit zu einer Behandlung mitbringen dürfen. Die ist dann kostenlos“, verspricht er.

Kommt es zu einer Fehlstellung einzelner Wirbel, wird das Nervensystem gleich in mehrfacher Weise irritiert, „was unter anderem zu Ischialgien, Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Tinnitus, Bluthochdruck, Rückenschmerzen, Bandscheibenschäden, Organbeschwerden und Arthrose führen kann“, zählt Beck auf. Beim kostenlosen Gesundheitsforum, das alle zwei Wochen abwechselnd dienstags und mittwochs stattfindet – das nächste ist am Mittwoch, 23. Januar, um 19.30 Uhr und steht allen Interessierten nach telefonischer Anmeldung offen – klärt Beck darüber auf, wie er durch gezielte Justierung der Wirbelfehlstellung die Selbstheilung des Körpers auf natürliche Weise fördert. „Je aufgeklärter ein Patient ist, desto eher ist er in der Lage zu erkennen, ob das, was wir anbieten, zu ihm passt und kann die Behandlung besser nachvollziehen“, beschreibt Beck seine Motivation für das zusätzliche Angebot.

Mit seinem Wissen trägt er in Schwetzingen gleich zweifach zum Patientenwohl bei: Im Erdgeschoss in der Helmholzstraße 35 führt er seit 1997 seine Praxis für Physiotherapie Beck & Kollegen und hat außerdem vor elf Jahren das Angebot im gleichen Gebäude mit der Praxis für amerikanische Chiropraktik und Osteopathie erweitert – Behandlungen, die von vielen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst werden.

Gemeinsam mit seinem Team betreut er neben dem Gesundheitsangebot in seinen Praxen auch einige Pflegeheime in der Region. „Außerdem sind wir jetzt wieder in der Lage, freie Hausbesuche in der Physiotherapie anzubieten“, freut sich Beck, dass er damit auch Menschen bei ihrem Genesungsprozess unterstützen kann, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

In der Physiopraxis liegt der Behandlungsschwerpunkt auf orthopädischen und neurologischen Erkrankungen. Diese werden unter anderem mit manueller Therapie und Bobath-Therapie behandelt, sowie mit ENWAKO, einem Training zur Reflexintegration. cao

Info: Informationen und Erklärvideos zur Behandlung gibt’s unter www.chiro-schwetzingen.de und www.beck-physio.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019