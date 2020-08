Wir sind doch schon gläsern

Von Zettelwirtschaft ist die Rede, von händisch zu erfassenden Daten, für die es logischerweise viele Menschen braucht, von Wartezeiten, wenn es um die Ergebnisübermittlung geht: Die Meldungen im Zusammenhang mit den Corona-Test für Reiserückkehrer aus Risikogebieten lassen mich mit dem Kopf schütteln. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich bin absoluter Befürworter der Tests – sie sind richtig und wichtig für uns alle! Dass Datenthema will ich an dieser Stelle auch nicht diskutieren – aber sehr wohl die Datenerfassung.

Wir nutzen in unserem Alltag alle möglichen Karten, Papiere oder technischen Geräte. Ich meine Bankkarten, Gesundheitskarten, Smartphones und so weiter. Warum müssen also Daten händisch erfasst werden, wenn der Mensch doch sowieso schon ein gläserner ist? Wieso werden nicht die Scanner für die Datenerfassung genutzt, mit denen auch sonst der Mensch registriert wird? Ich meine damit zum Beispiel an Flughäfen, wenn die Behörden die Pässe (und Fingerabdrücke) scannen oder beim Arzt, wenn die Karte der Krankenversicherung eingelesen wird. Mein Bankberater beispielsweise weiß manchmal schneller als meine Mutter, wenn ich eine Grenze in ein anderes Land überschritten habe – dank der Kreditkarte.

Vermutlich denke ich zu naiv, wenn ich mir überlege, dass die technischen Möglichkeiten auch in Bezug auf die Datenerfassung bei Corona-Tests über den Kugelschreiber und ein Blatt Papier hinausgehen. Dabei könnte genau hier das Thema Daten und Digitalisierungen durchaus mal zu einem positiven Ruf gelangen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.08.2020