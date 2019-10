„Wir sind einfach eine große Clique“

Es war im Sommer 1999, als eine Hand voll Schwetzinger die Idee hatte, einen Fanclub des FC Bayern München zu gründen, um ihre Leidenschaft für den deutschen Fußball-Rekordmeister noch mit anderen zu teilen. Dass es die Vereinigung 20 Jahre später immer noch gibt und sie aktiver den je zuvor ist, hätten sich die Gründer wohl kaum vorstellen können.

Was den Fanclub ausmacht, warum sie Anhänger des FC Bayern geworden sind und wie sie das Jubiläum feiern, darüber erzählen die beiden Vorsitzenden Silke Heim und Thomas Büse.

Wie kam es eigentlich zu Gründung eines Bayern-Fanclubs in Schwetzingen?

Thomas Büse: Ich kenne das nur von Erzählungen, ich kam erst viel später dazu. Aber es war wohl so, dass eine Gruppe um den späteren Vorsitzenden Rolf Weier die Idee hatte, einen Fanclub zu gründen. Und zufällig haben sie vor einem Spiel im „Donisl“ in München ein paar andere Schwetzinger Bayern-Fans getroffen, ihnen davon erzählten und ein paar Wochen später kamen sie zur Gründung in der „Eintracht“ zusammen.

Wann seid ihr dazugestoßen?

Silke Heim: Bei mir war es gar nicht viel später, ich glaube sogar noch im gleichen Jahr.

Büse: Ich bin erst so 2007 dazugekommen.

Ging es immer aufwärts mit dem Fanclub?

Heim: Weiß Gott nicht, es gab bei uns Höhen und Tiefen, das habe ich selbst miterlebt. Nicht nur einmal gab es Rückschläge. Aber seit Thomas und ich den Vorstand übernommen haben, läuft es sehr gut und wir haben eine super Truppe zusammen.

Büse: Es waren auch schon deutlich weniger Leute, die Mitglied bei unserem Fanclub waren. Und bei der Position des Kassenwarts hatten wir das eine oder andere Mal Pech, aber das ist längst vorbei.

Der Name FCB-Fanclub Kurpfalz Schwetzingen besteht ja schon von Anfang an. Kurpfalz ist ja ein weitergehender Begriff, der suggeriert, dass die Mitglieder nicht nur aus Schwetzingen kommen . . .

Heim: Richtig. Unsere Mitglieder kommen aus der ganzen Umgebung. Ich beispielsweise aus Ketsch, Thomas aus Mannheim.

Büse: Das ist eine bunte Mischung: Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt, Hockenheim, Brühl, Reilingen, Ketsch . . .

Was bringt es einem Bayern-Fan, in den Fanclub einzutreten?

Büse: Wir bekommen seit Jahren Karten für fünf Heimspiele, das heißt, wir fahren dann mit einem Bus nach München, allein das ist schon ein gemeinsames Erlebnis. Wir sind seit 2011 ununterbrochen im Vorteilsprogramm des FC Bayern München, darauf sind wir schon stolz. Aber das geht nur durch Zuverlässigkeit gegenüber dem FCB, bei uns gibt es keine Auffälligkeiten. Wir achten schon darauf, wer zu uns passt.

Heim: Ich mag diese Gemeinschaft. Es ist einfach anders, als wenn man zu zweit oder zu viert Fußball schaut oder ins Stadion fährt.

Wie läuft das ab?

Heim: Wenn der Spielplan rauskommt, machen wir uns richtig Gedanken, welche Spiele wir beantragen können. Wir schauen uns an, wann was ist, auch wenn wir noch nicht wissen, ob die Spiele freitags, samstags oder sonntags sind.

Was läuft sonst noch?

Heim: Einmal im Monat treffen wir uns zum Stammtisch im „Blauen Loch“, da werden die neuesten Infos ausgetauscht und auch fachgesimpelt. Wir haben jeden Monat zu erzählen, es gibt immer etwas Neues.

Büse: Da ist auch jeder Interessent jederzeit willkommen. Und auch sonst organisieren wir eigene Veranstaltungen – Grillfeste, Ausflüge, Radtouren, Weihnachtsfeier, wir treffen uns zum Fußballschauen – und würden uns da eine rauchfreie Kneipe wünschen – oder fahren auch in kleineren Gruppen nach München oder zu Auswärtsspielen. Denn wir haben gute Kontakte nach München und kommen immer mal wieder außer der Reihe privat zu Karten.

Heim: Wir geben den Mitgliedern etwas zurück, wir feiern zusammen, wir machen ein Tippspiel und, und, und …

Büse: Wir haben auch gute Kontakte zu anderen Fans, Fanclubs und zum FC Bayern. Seit kurzem sind wir auch in Verbindung mit dem großen Fanclub in Schwetzingens Partnergemeinde Karlshuld.

Nehmt ihr bei den Busfahrten nur Bayern-Fans mit?

Heim: Nein, nein. Wir haben oft Fans dabei, die auch für den jeweiligen Gegner sind. Die nehmen wir gerne mit, wenn Platz ist.

Büse: Mit ein paar Frotzeleien müssen sie halt leben, das ist aber nicht böse gemeint. Wir haben uns immer vertragen.

Wie viele Mitglieder habt ihr und wie würdet ihr die Mitgliederstruktur beschreiben?

Heim: Mittlerweile haben wir etwa 100 Mitglieder aller Altersklassen und Berufsgruppen. Das lässt sich gar nicht pauschal beschreiben. Von Familien mit Kindern bis zu Senioren. Vom normalen Arbeiter bis zum Gemeinderat und zur Führungskraft. Gemeinsam haben sie alle, dass sie für den FC Bayern sind, das schweißt zusammen. Wir sind einfach eine große Clique.

Und wie läuft die Vorstandsarbeit an, was ist eure Motivation?

Büse: Du musst es mit Herzblut, mit Leib und Seele machen, sonst kannst du es lassen.

Heim: Man kann uns nicht ausspielen, wir sind ein Team.

Herr Büse, man sagt, sie seien ein besonderer Verehrer von Bayern-Legende Franz Beckenbauer, warum?

Büse: Weil der Mann für mich seit meinem achten Lebensjahr der Allergrößte ist.

Deshalb tragen Sie immer ein Beckenbauer-Trikot?

Büse: Ja, ich bin der Einzige im Stadion, der dieses Trikot anhat. Er hat es persönlich signiert.

Wie wurdet ihr überhaupt Bayern-Fans. Es gibt ja immer diese Vorwürfe der Erfolgsfans . . .

Büse: In der Grundschule sind wir ins Sauerland gezogen und da war einer Bayern-Fan, Peter hieß er. Wenn der Dortmund oder Duisburg-Fan gewesen wäre, wer weiß ... Aber es war letztlich Franz Beckenbauer, an ihm bin ich hängengeblieben.

Heim: Das kam über meinen Cousin, der kannte Oliver Kreuzer (Ketscher, der einst in Diensten des FC Bayern stand/Anmerkung der Redaktion). So bin ich zum ersten Mal nach München gekommen und es hat mich seitdem nicht mehr mehr losgelassen.

Gab es zum 20. Geburtstag besondere Aktionen?

Büse: Ja, wir haben eine Fahrt mit der Straßenbahn gemacht, das war richtig Party. Und wir haben noch beim Spanferkelhof in Plankstadt gefeiert.

Wie seht ihr denn den Rückzug von Uli Hoeneß?

Büse: Ich glaube, dass der Abgang von Hoeneß gar nicht so spektakulär und dramatisch sein wird, weil sich alle Beteiligten darauf vorbereiten konnten. Natürlich fehlt er dem FC Bayern, das steht außer Frage, aber es wird ohne ihn auch weitergehen, zumal er dem FC Bayern verbunden bleibt.

Heim: Es war ja auch klar, dass er irgendwann mal zurücktritt, denn kein Posten ist unendlich.

Info: Weitere Infos unter www.kurpfalz-schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019