„Wir sind für Stärkung des Mikroklimas“

Werner Goldschalt, der Vorsitzende der Aktiven Bürger, wehrt sich gegen den in einer Pressemitteilung der Schwetzinger Freien Wähler geäußerten Vorwurf, die Überlegungen zu einer Grünen Lunge in der Stadt abgeschrieben zu haben. „Lieber Herr Petzold, wir haben nicht abgeschrieben. Die Stellungnahmen der Freien Wähler vom 22. November und vom 31. Januar beinhalteten zwar den Begriff des Eingriffs in die Eigentumsrechte, aber dies habe sich auf das Baurecht bezogen – zweifellos eine inhaltliche Übereinstimmung. Aber die Schlussfolgerung sei falsch, da die Vorlage der Verwaltung eine Einzelfallentscheidung ausdrücklich zulasse. Dazu zitiert Goldschalt die Formulierungen im damaligen Teilrahmenplan „Grüne Lungen“.

Es handle sich um eine reine Innenverpflichtung, so sie denn angenommen worden wäre. Insoweit unterscheide sich die Stellungnahme der Aktiven Bürger zum Teilrahmenplan erheblich von der Stellungnahme der SFW. Was in der Vorlage nicht geklärt worden sei, sei die Tatsache, dass Schwetzingen als große Kreisstadt auch untere Baurechtsbehörde sei und damit nur dem Baurecht verpflichtet und nicht irgendwelchen Innenverpflichtungen der Gemeindeverwaltung sei.

Und zu den Absichten der Aktiven Bürger schreibt deren Vorsitzender: „Zum anderen wollen wir eine Stärkung des Mikroklimas durch eine Satzung, die unter anderem eine Fassadenbegrünung beinhalten soll. Wir sind für eine Nachverdichtung mit Augenmaß. Auch das ist in den angeführten Stellungnahmen der SFW nicht enthalten.

Und: „Was das ,endgültig vom Tisch sein‘ betrifft, erinnern wir nur an das Verfahren zur Marstallstraße, in dem die Freien Wähler so lange öffentlich dagegen waren, bis es im Gemeinderat dann doch auch von ihnen angenommen wurde. Für uns wäre sie vom Tisch, wenn der Gemeinderat diese Vorlage abgelehnt hätte. So ist davon auszugehen, dass diese oder eine ähnliche Vorlage in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen wieder vorgelegt wird“, so Goldschalt in seiner Pressemitteilung an unsere Zeitung. zg

