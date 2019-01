„Wir sind Lebensbegleiter – das verbindet“

Es ist ein großes Jubiläum, das am heutigen Samstag in der Mannheimer Straße 15-17, direkt am Eingang der Ederer Passage, gefeiert wird. Inhaber Peter Hitter und sein Team laden dort zum 50. Geburtstag von Optik Schreiber ein. „Wir begrüßen unsere Kunden heute mit Sekt und Snacks“, erklärt Hitter und weist auf zahlreiche Aktionen hin, die im Laufe des Jubiläumsjahres geplant sind.

So mancher Brillenträger wird sich noch an den ersten kleinen Laden in der Carl-Theodor-Straße 2 erinnern, mit dem Peter und Inge Schreiber am 17. Januar 1969 den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. Nach vier Jahren in der Carl-Theodor-Straße eröffneten die Schreibers das Geschäft in der Friedrichstraße 26, das großzügigere Räumlichkeiten bot. Im Januar 1985 folgte der Umzug an den heutigen Standort in der damals neu erbauten Ederer-Passage.

Traditionsgeschäft bewahren

Peter Hitter übernahm die Leitung im Januar 1999 und damit zeitgleich zum 30-jährigen Bestehen von Optik Schreiber – ein großer Schritt für den damals 32-jährigen Optikermeister, der bereits zwölf Jahre zuvor in die Firma eingestiegen war. „Es lag mir sehr am Herzen, das Traditionsgeschäft zu erhalten“, erklärt Hitter.

Stolz ist er auf die gewagte Entscheidung von damals, schließlich seien viele Herausforderungen zu bewältigen gewesen. „Zunächst haben wir die Arbeitsprozesse digitalisiert und die Daten der Karteikarten, die mehrere Schränke füllten, in den Computer eingegeben“, sagt Hitter. Dann folgten der große Umbau und die Renovierung. „Die nächsten Aufgaben standen direkt an: die Einführung des Euro und zwei Gesundheitsreformen“, erzählt der 52-Jährige.

Viel hat sich seitdem gewandelt. Doch der feste Kundenstamm ist geblieben:. „Viele kamen als Kinder und bringen nun den eigenen Nachwuchs mit“, berichtet der zweifache Familienvater, der ebenso wie seine langjährigen treuen Mitarbeiter, Augenoptikerin Benita Löffler und Augenoptikermeister Alexander Rieger, am Alltag seiner Kunden teilnimmt: „Wir sind Lebensbegleiter – das verbindet.“

Offenes Ohr für alle

Eben das sei es auch, was die persönliche Beratung ausmache. Ein offenes Ohr zu haben für die Bedürfnisse der Kunden und somit die richtige Brille – für Kinder, Erwachsene und Senioren – auszuwählen. Zuvor steht ein Sehtest an, der vor allem bei Senioren im Abstand von zwei Jahren erfolgen sollte. „Wir bieten eine 3D-Refraktion an, dabei wird das Sehvermögen überprüft, ohne ein Auge abdecken zu müssen“, erklärt Hitter. Beim Kauf einer Brille ist dieser Sehtest inklusive.

Bei der Auswahl des Brillenmodells steht die ausführliche Form- und Stilberatung im Fokus. Im Anschluss gibt es eine individuelle Anpassung und Kontrollen in der Nachsorge. „Gerade hier spielt der persönliche Kontakt, den es beim Kauf im Internet nicht gibt, eine große Rolle – zumal bei den Gläsern große Unterschiede bestehen“, sagt der Augenoptikermeister und verweist auf spezielle Fiter, die zum Beispiel fürs Autofahren besser entspiegelt sind.

Mehrere Modelle

Generell geht der Trend dahin, dass Brillenträger mehrere Modelle zur Hand haben. „Beim Sport trägt man ja auch nicht die eleganten Abendschuhe“, gibt Hitter zu bedenken. Ein Beispiel ist die Brille für die Arbeit am Computerbildschirm. „Zu viel blauviolettes Licht kann die Augen schädigen. Gläser mit einem Blaulichtfilter und spezielle Beschichtungen gegen unangenehme Spiegelungen schützen Ihre Augen “, rät Hitter.

Geliefert werden die meisten Gläser von optoVision aus Langen, bearbeitet – geschliffen und verglast – werden sie in der eigenen Werkstatt von Optik Schreiber. „Ist ein Brillenglas beschädigt, können wir am Tag darauf einen Ersatz liefern. Das ist eben der große Vorteil eines Vor-Ort-Services“, erklärt der Inhaber. cat

