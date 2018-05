„Wir sind unheilbar optimistisch“

Vor über 30 Jahren gründete das Ehepaar Hedwig und Gerhard Rummel die Selbsthilfegruppe für an Multiple Sklerose erkrankte Menschen und deren Angehörige. © Widdrat

Heute ist Welt-MS-Tag. Der Aktionstag findet zum zehnten Mal statt und möchte die Multiple Sklerose und die Menschen, die an dieser leider noch immer unheilbaren Erkrankung leiden, mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. In Baden-Württemberg lädt die Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL), ein Landesverband in der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), zu zahlreichen

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4492 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.05.2018