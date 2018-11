„Wir sind zu einer Familie geworden“

Seit dem ersten Mal sind genau zehn Jahre vergangen. Damals hat noch niemand geahnt, was die „Tuesday Night“ ist, geschweige denn, was aus ihr werden könnte. Das Konzept erschien denkbar einfach. Ein paar Musiker bereiten jeden zweiten Dienstag im Monat in der Alten Wollfabrik der Musik einen roten Teppich. Jetzt ist die „Tuesday Night“ mit „The News“ zur kurfürstlichen Institution geworden.

Eine Welt ohne „Tuesday Night“ ist sicher möglich, aber ziemlich sinnlos – um es mit Loriot auszudrücken. Die Musiker und ihr Publikum sind in diesen zehn Jahren zu einer Art Familie verwachsen und die Wollfabrik ist ihr Zuhause. So ist der Status dieses Musikereignisses gar nicht so leicht zu greifen. Es ist mehr als ein Konzert und geht über eine Party weit hinaus. Die Alte Wollfabrik ist an jedem zweiten Dienstag im Monat ein Ort, an dem Musiker mit Leidenschaft spielen und die Gäste wirklich zuhören. Oder ganz kurz, ein Ort der Liebe zur Musik.

Die jetzige „Tuesday Night“ fiel gänzlich aus dem Rahmen. Nicht musikalisch, da lief alles gewohnt fantastisch. Unter dem Motto „Night of Guitar“ veranstalte die Truppe ein wahres Gitarrengewitter. Mit Stephan Ullmann, Ali Neander, Matthias Hautsch, Stefan Kahne, Frank Schulze-Brüggemann und Florian Walther traten gleich sechs Gitarrenvirtuosen an, die es wahrhaft verstanden das Rund in einen musikalischen Hexenkessel zu verwandeln.

Aber das Besondere dieser Nacht war gar nicht die Musik. Es waren die beiden „The News“-Gründer Marcel Millot (Schlagzeug) und Ralph Goedecke (Keyboard), die auf einmal mit ihrem Mikrofon in der Mitte standen und ihre Stimme erhoben. Nicht um zu singen, sondern um von den Anfängen zu erzählen.

Es war im Jahr 2007, als die beiden zusammenkamen und etwas Neues auf die Beine stellen wollten. Relativ schnell stand das Konzept. Und mit dem noch unentdeckten Stern Alte Wollfabrik von Harald Zimmermann erschien auch die Location-Frage geklärt. Etwas mehr Aufwand bedeutete für die beiden dagegen die Musikersuche. Als einer der ersten stand Sänger Dominik Steegmüller auf dem Prüfstand. Sein Auftakt, so Millot, war übrigens nicht ganz optimal. Etwas unkonventionell, unkoordiniert und vor allem ohne Mikro, so die Kurzbeschreibung der ersten Begegnung, die sich dann aber doch in gegenseitige Begeisterung auflöste.

Die unkomplizierte Kolinda

Überraschend war scheinbar auch das Zusammengehen mit der Sängerin Kolinda. Sängerinnen, so Goedecke, gelten, je besser sie sind, ja gemeinhin als schwierig. Eine Behauptung, die Kolinda schnell und nachhaltig entkräftete. „Sie ist fantastisch und überhaupt nicht schwierig.“ Ein Satz, der ohne Abstriche auch für den Gitarristen Stephan Ullmann und den Bassisten Sascha Neuhardt gilt. Ein Glücksgriff war auch Percussion-Mann Ingo Schmiedinger. Nicht viele Percussionisten haben eigene Fantrupps. Er hatte diese. Leider hat aber der Mann neben der Musik noch ein zweites Herz in der Brust. Denn inzwischen lebt er in Spanien und rettet Elefanten in Myanmar. Anstatt noch einen Deutschen ans Ausland zu verlieren, holten sich „The News“ mit Angela Frontera eine Brasilianerin, die nach Deutschland kam und Schmiedinger in Sachen Percussion in nichts nachsteht: „Genauso viel Können und jede Menge Leidenschaft“, urteilen die Kollegen.

Das Publikum gehört dazu

Der entscheidende Satz der beiden „News“-Väter kam zum Schluss. Aus der Band, so Goedecke, sei eine Familie geworden. „Aber das ist nicht ganz korrekt“, warf Millot ein. Denn zu dieser Familie gehöre auch das Publikum: „Nur mit euch sind wir ganz.“ Ohne die Begeisterung des Publikums gäbe es die Leidenschaft der Musiker so nicht. Ein Satz, der natürlich ankam und viel Applaus zur Folge hatte.

Die Wollfabrik ist für die „Tuesday Night“ tatsächlich mehr als Tanz- und Partytempel, sie ist ein Ort der leidenschaftlichen Musikkultur, was die Truppe in der Folge einmal mehr eindrücklich unterstrich. Mit Songs, wie „Be the one“, „Salty dog“, „Sunshine of your love“, „Let’s go crazy“ oder „Burning down the house“ und „Sometimes it snows in April“, zündete die Truppe ein musikalisches Brillantfeuerwerk und löste Begeisterungssturm über Begeisterungssturm aus. Es war offensichtlich, das Publikum hier liebt seine Musiker und die Musiker lieben ihr Publikum.

