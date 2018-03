Anzeige

Das Heeresmusikkorps Ulm macht bei seiner Tour mit Frühjahrskonzerten auch Station in Schwetzingen. Die „klingenden Botschafter der Bundeswehr“ gastieren am Mittwoch, 14. März, mit einem sinfonischen Abend im Rokokotheater. Gestern wurde das abwechslungsreiche Programm des Benefizkonzerts zugunsten des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Rathaus vorgestellt.

Wer meine, das rund 50-köpfige sinfonische Blasorchester, das seit der Gründung vor über sechs Jahrzehnten vor allem in Süddeutschland unterwegs ist und bei etwa 140 Auftritten pro Jahr Vielseitigkeit unter Beweis stellt, spiele nur Militärmärsche, liege falsch, sagte Oberstabsfeldwebel Harald Weber. Von Klassikern der Musikliteratur bis zu modernen Pop-Hymnen reiche das Repertoire des renommierten Orchesters unter der Leitung von Oberstleutnant Matthias Prock. „Wir spielen immer für die Menschen“, betonte der Trompeter den Benefizcharakter der Veranstaltung im Rokokotheater. Dieses Jahr wird das Orchester auch wieder beim Militärmusikfestival „Basel Tattoo“ dabei sein und beim Musikfest der Bundeswehr in Düsseldorf auftreten. Als erstes deutsches Militärorchester spielten die Musiker in Israel beim 60. Staatsjubiläum.

Hintergrund und Verlosung Ein sinfonischer Abend mit dem Heeresmusikkorps Ulm, Mittwoch, 14. März, 19.30 Uhr, im Rokokotheater. Karten bei freier Platzwahl sind für 18 Euro beziehungsweise 15 Euro für Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren beim Ticket-Shop der Schwetzinger Zeitung, Carl-Theodor-Straße 1, Schwetzingen, Telefon 06202 205205, erhältlich. Restkarten sind an der Abendkasse für 21 Euro beziehungsweise 18 Euro für Jugendliche zu erwerben. Unsere Zeitung verlost 5 x 2 Karten für den Auftritt. Rufen Sie heute um 10 Uhr die 06202/205-306 an. Die schnellsten Anrufer, die durchkommen, gewinnen. Die Karten müssen in der Redaktion abgeholt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück. vw

Das Konzert im Rokokotheater bietet bekannte Qualität in neuem Gewand. Das Programm unter dem Motto „Hava nagila“ (deutsch: „Lasst uns glücklich sein!“) präsentiert ausschließlich Musik jüdischer Komponisten. Das Heeresmusikkorps Ulm möchte damit zeigen, wie facettenreich die jüdischen Einflüsse unsere Musikkultur beleben. Die Liste von Komponisten mit jüdischen Wurzeln ist lang und prominent besetzt – in der klassischen Musik ebenso wie in der Unterhaltungsmusik. Dazu kommt Klezmer als traditionelle jüdische Volksmusik, die ihren Weg in den Jazz und die Popularmusik gefunden hat.