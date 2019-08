„Wir waren die Gründer des Waldes“

Schwetzingen/Ketsch.„Damals, da haben wir nach unten geschaut. Und jetzt, da müssen wir unseren Kopf in den Nacken legen, um die ganzen Bäume zu sehen.“ So beschreibt unser Leser Wolfgang Giersdorf die Entwicklung des Gewanns „Entenpfuhl“. Damals: Das war 1969. Da hat das Forstamt Schwetzingen die Bürger aufgerufen, in diesem Gebiet bei der Aufzucht mitzuhelfen. Zu dieser Zeit sei Egbert Gihr Forstamtsleiter

...