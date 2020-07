„Wir wünschen uns Tierschutz ohne Kompromisse“

Region.Das Thema Massentierhaltung erhitzt zurzeit aus verschiedenen Gründen die Gemüter Ein wichtiges Thema – nämlich das der Kastenstandhaltung von Muttersauen – wurde vergangene Woche im Bundesrat verhandelt. Dort einigten sich die Länder darauf, dass nach einer Übergangsfrist von acht Jahren, Schluss sein soll mit dieser qualvollen Haltungsmethode.

Dass dieses Thema durchaus kontrovers diskutiert werden kann, ist klar. Aber bezüglich der jüngsten Äußerungen der stellvertretenden SPD-Kreisvorsitzenden Neza Yildirim zeigt sich der Grüne Kreisverband Kurpfalz-Hardt sehr irritiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbandes, der damit auf eine Veröffentlichung des SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born und der stellvertretenden SPD-Kreisvorsitzenden Neza Yildirim (SZ, 6. Juli, Seite 7: „Enthaltung ist eine Sauerei“) reagiert. „Frau Yildirim behauptet, der Kreisverband habe mit der jüngsten Resolution die Landesregierung gebeten, dem Kompromiss von acht Jahren zuzustimmen“, sagte Tina Kunad vom Kreisvorstand, „um damit nur die Linie der Landesregierung zu bestärken“. Nicht für das Tierwohl setze man sich im Kreisverband ein, sondern es sei ihm „wichtiger, brav gegenüber Kretschmann zu sein“.

„Diese Aussage lässt erkennen, dass Frau Yildirim keinerlei Kenntnis von der verabschiedeten Resolution hat, obwohl diese ebenfalls in dieser Zeitung thematisiert wurde“, erklärt Max Himberger. „Frau Yildirim meint, etwas gelesen zu haben. Und genau das hätte sie noch mal gründlich lesen sollen.“

Die Resolution ist nämlich in ihrer Aussage ganz klar und deutlich. Hier heißt es: „Die Landesregierung von Baden-Württemberg wird gebeten, ihre Stimmen im Bundesrat dazu zu nutzen, dem höchstrichterlichen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes und dem Staatsziel Tierschutz beim Thema Kastenstände zur sofortigen Durchsetzung zu verhelfen und sich außerdem für eine unverzügliche Abschaffung von Kastenständen in der Sauenhaltung einzusetzen“. Vom Gutheißen eines Kompromisses könne also keine Rede sein und dies werde im Zeitungsartikel zur vergangenen Kreismitgliederversammlung auch deutlich dargestellt, so meint Patrick Alberti in der Mitteilung.

Der Vorstand des Kreisverbands macht klar, dass Tierschutz für ihn ein hohes Gut ist. „Wir wünschen uns hier einen Tierschutz ohne Kompromisse und haben dies auch so in unserer Resolution zum Ausdruck gebracht“. Aber auf Bundesebene war es eben auch keine kleine Aufgabe, diesen Kompromiss mit acht Jahren Übergangszeit durchzusetzen. „Hier wäre es vielleicht hilfreich gewesen, wenn die SPD im Vorfeld ihren Einfluss als Koalitionspartner der Bundesregierung geltend gemacht hätte, anstatt im Nachhinein gegen die grün geführte Landesregierung zu sticheln und den Beschluss der Kreismitgliederversammlung einfach zu verdrehen“, so Sigrid Schüller. zg

