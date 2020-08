„Wir ziehen unseren Hut vor der Inklusionsklasse“

Unter besonderen Umständen fand kürzlich die Zeugnisübergabe für die Abschlussschüler der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule (KFS) statt, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Auf dem Schulhof war eigens zu diesem Anlass eine große Bühne aufgebaut worden, vor der die Schüler auf Stühlen mit Abstand Platz nahmen.

Aufgrund der Größe des Jahrgangs konnten die Eltern ihre Kinder nicht zur Zeugnisübergabe begleiten. Sie feierten dennoch ihren Nachwuchs und ließen vor dem Schulgebäude in Erinnerung an den ersten Schultag an der KFS Luftballons steigen. Von dort aus beobachteten sie auch die Zeugnisübergabe.

Im Anschluss an die Zeremonie auf dem Schulhof konnten die Jugendlichen Erinnerungsfotos mit Freunden und Lehrern knipsen. Dafür wurde extra ein zwei Meter großer, mit Blumen verzierter Holzbilderrahmen mit eingebauter Plexiglasscheibe aufgebaut.

Sie sind die Ersten

Zum Auftakt hielt die kommissarische Schulleiterin Nicole Winkler eine Ansprache. Sie richtete dabei die Glückwünsche der Bürgermeister Matthias Steffan (Schwetzingen), Nils Drescher (Plankstadt) und Jens Geiß (Oftersheim) an die Absolventen zur bestandenen Prüfung aus. Für sie sei es ein bewegender Moment, denn sie habe auch damals vor sechs Jahren, als die Schüler als neue Fünftklässler an die Schimper kamen, die ersten Worte an sie gerichtet. Sie war zu diesem Zeitpunkt als neue stellvertretende Schulleiterin an die Einrichtung gekommen und sie sei sehr stolz darauf, dass mit diesem Jahrgang der erste Gemeinschaftsschuljahrgang die Schimper verlässt: „Ihr habt die Entwicklung dieser Schulart maßgeblich mitgeprägt sowie mitgestaltet und geht als erster Abschlussjahrgang in die Geschichte ein.“

Darauf folgten die Ansprachen der Klassenlehrer unter dem Motto „Ihr seid uns ans Herz gewachsen“. Christian De Maria und Janis Gottinger zogen nicht nur sprichwörtlich den Hut vor ihrer Klasse: „Besonders stolz sind wir auf die ersten Abschlussschüler einer Inklusionsklasse. Erfolgreich und stolz haben wir sechs Jahre lang gemeinsam gelernt.“ Sie drückten ihr Bedauern darüber aus, dass Inklusionsschülern ein allgemeiner Abschluss verwehrt bleibt. „Wir sind stolz auf euch, denn ihr seid der lebende Beweis für Inklusion!“ Sinnbildlich für die Entwicklung der Klasse wurde von der Klasse 10 b ein Apfelbaum für den neuen Schulhof gespendet.

Die an die Zeugnisvergabe anschließende Preisverleihung zeigte, wie viele Schüler bereits gelernt haben, die Verantwortung für sich und ihre Leistungen zu übernehmen. Hier wurden zahlreiche Urkunden und Preise für besondere Leistungen und Engagement übergeben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.08.2020