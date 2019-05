„Wirkliche Beteiligungsstruktur schaffen“

Die Aktiven Bürger Schwetzingen (ABS) treten am Sonntag erstmals bei der Gemeinderatswahl an. Auch sie haben um das Redaktionsgespräch gebeten, in dem sie ihre Positionen und Ideen klar formulierten. Mit Haydar Sahin, Dieter Goldschalt und Renate Brandenburg-Trunschel waren gleich drei ABS-Vertreter vor Ort. Spitzenkandidat Sahin hatte bereits vor fünf Jahren auf der Liste der SPD und 2016 bei

...