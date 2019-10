Wirkt sich Asthma aufs Herz aus?

„Asthma und Herz: Was muss ich wissen, was kann ich jetzt tun?“, heißt ein Vortrag des Arzt-Patienten-Forums in Zusammenarbeit mit der KVBW (Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg) am Montag, 14. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule. Referent ist Dr. Arthur Filusch, Internist und Spezialist für Pneumologie, Kardiologie und Notfallmedizin.

Asthma ist eine Erkrankung der Lungen, die anfallartig auftritt und mit Husten, pfeifendem Atmen und Kurzatmigkeit bis hin zu bedrohlicher Luftnot einhergeht, heißt es in einer Pressemitteilung. Asthma-Patienten, die allergisch auf bestimmte Umweltstoffe reagieren, leiden unter Asthma bronchiale.

Können bei Asthma bronchiale Herzschäden auftreten? Wie merkt man das? Darüber und wie man das behandeln kann, referiert der Spezialist. Im Anschluss an den Vortrag besteht Gelegenheit für Fragen. vhs

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.10.2019