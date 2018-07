Wirtin muss Geldstrafe von 10 000 Euro zahlen

Anzeige

Ganz im Zeichen der Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sowie der anschließenden Urteilsverkündung standen die letzten beiden Verhandlungstage gegen die Schwetzinger Gastwirtin wegen Hinterziehung von Abgaben an die Sozialversicherung und an den Fiskus. Nach nunmehr sechs Verhandlungstagen konnte das Verfahren gegen die Wirtin vor dem Amtsgericht in Schwetzingen abgeschlossen werden.

Zunächst wurde jedoch die Beweisaufnahme geschlossen, indem die Vorsitzende Richterin Daniele Schrade im Selbstleseverfahren diverse schriftliche Beweismittel in das Verfahren einführte. Danach kam es zum Plädoyer von Staatsanwältin Pfleger. Diese sah die Anklagepunkte durch die Beweisaufnahme im Wesentlichen bestätigt. Hierzu hätten auch einige Zeugenaussagen beigetragen, während andere Aussagen von Zeugen, nach ihrer Überzeugung, wiederum unglaubwürdig und durch Widersprüchlichkeiten beziehungsweise einer auffälligen Annäherung an die Linie der Verteidigung auffielen. Im Übrigen seien die ungenauen Abrechnungen durch die Angeklagte ein Indiz dafür, dass es Schwarzgeldzahlungen gegeben habe. Die von manchen Zeugen geschilderte Drucksituation durch die Ermittlungsbeamten habe sich in der Hauptverhandlung nicht bestätigt.

Verteidiger hatte schweren Stand Ex-Kripo-Chef Heinz-Günther Fischer Bild: Adameit Die Wahrheitsfindung ist oft schwierig und erfordert häufig viel Zeit. Beide Faktoren waren in den nunmehr vor dem Amtsgericht Schwetzingen beendeten Verfahren reichlich vorhanden. Sechs Verhandlungstage, widersprüchliche Zeugenaussagen, aber auch zum Teil heftige juristische Auseinandersetzungen zwischen Verteidigung einerseits sowie Staatsanwaltschaft und Gericht auf der anderen Seite prägten diese Verfahren. Das Urteil entspricht voll dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Dagegen hatte der Verteidiger in diesem Verfahren – im Auge des Betrachters – einen schweren Stand. Es fällt auf, dass dabei die durch die engagierte Verteidigung aufgedeckten Berechnungsfehler keinen Niederschlag fanden. So vermittelte sich der Eindruck einer großen Einmütigkeit von Gericht und Anklagebehörde. In dieses Bild passt dabei auch das gemeinsame Mittagessen der beiden Prozessparteien. Bleibt zu hoffen, dass dies der Wahrheitsfindung diente. Ob das Urteil im Berufungsverfahren Bestand hat, bleibt abzuwarten.

Nach der von der Staatsanwältin aufgemachten Rechnung, belaufe sich der von der Angeklagten zu verantwortende Schaden auf insgesamt über 35 000 Euro. In diese Berechnung seien diverse Abschläge eingeflossen, wie auch die Berichtigung der ursprünglichen fehlerhaften Berechnungen in Zusammenhang mit der Cafeteria. Insgesamt plädierte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft auf eine Verurteilung zu 200 Tagessätzen, bei einer Tagessatzhöhe von 50 Euro, also insgesamt 10 000 Euro.