Wirtschaft sieht manche Corona-Hilfe kritisch

Dr. Andre Baumann, Landtagskandidat der Grünen, sowie IHK-Präsident Manfred Schnabel und IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Axel Nitschke haben sich zu einem Gedankenaustausch getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen. „Ganz bewusst führt mich mein erster offizieller Termin als Landtagskandidat zur IHK Rhein-Neckar“, sagte Baumann demnach. Der Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen für den Wahlkreis Schwetzingen dankte dem IHK-Präsidenten und dem IHK-Hauptgeschäftsführer für das Gespräch: „Wir können die großen Herausforderungen der ökologischen Transformation und der Digitalisierung nur gemeinsam mit der Wirtschaft lösen. Darum ist mir ein enger und vertrauensvoller Austausch zwischen Politik und Wirtschaft von größter Bedeutung.“ Thema waren insbesondere die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft.

Die Krise hat auch die Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar fest im Griff, heißt es in der Mitteilung. „Unsere Konjunkturumfrage aus dem Juni hat gezeigt, wie Lage und Erwartungen in wenigen Monaten regelrecht abgestürzt sind. Immerhin: Jetzt gibt es allererste Anzeichen einer zögerlichen Entspannung, wenn auch nicht für alle Unternehmen“, sagte der IHK-Präsident.

Mit heißer Nadel gestrickt

Er begrüßte insgesamt die Corona-Hilfen des Bundes und des Landes, merkte jedoch an, dass manche der Förderprogramme mit heißer Nadel gestrickt worden seien. Als Beispiele nannte er die Corona-Soforthilfe, die den Mittelstand nicht berücksichtigt habe. „Zu viele Unternehmen fallen durchs Raster“, kritisierte Schnabel. „Das ist der Preis der Schnelligkeit. Wir müssen jetzt die wirtschaftliche Entwicklung im Auge behalten und unter Umständen nachsteuern“, sagte Baumann. Angesicht der Notsituation habe die Politik schnell gehandelt.

Schnabel bat Baumann, dafür Sorge zu tragen, dass das unbürokratische und pragmatische Vorgehen bei der Bewilligung der unterschiedlichen Förderungen den Unternehmen nicht in ein paar Jahren auf die Füße falle. So seien manche Förderbedingungen angesichts der Schnelligkeit bei der Programmentwicklung nicht bis ins Letzte präzise formuliert worden. „Diese Unklarheiten dürfen den Unternehmen im Zweifelsfall nicht zum Nachteil gereichen“, mahnte der IHK-Präsident.

„Selbst wenn ein Impfstoff gefunden worden ist, wird uns die Corona-Pandemie finanziell und wirtschaftlich über viele Jahre beschäftigen“, sagte Baumann. Auf der einen Seite müssten die Schuldenberge wieder abgetragen werden. Auf der anderen Seite müssten aber Zukunftsprogramme zielgenauer und auch die anderen großen Herausforderungen der ökologischen Transformation und der Digitalisierung berücksichtigt werden. „Wir müssen es schaffen, dass klimafreundliches und ressourcenschonendes Wirtschaften sich auch ökonomisch lohnt und Arbeitsplätze schafft“, so Baumann. „Denn nur dann werden andere Regionen dieses Planeten dem Beispiel Deutschlands und Baden-Württembergs folgen – und wir können unsere globalen Klimaziele erreichen.“

Die drei Gesprächspartner waren sich einig, dass die Lage im Dreiländereck zwar Chancen, aber auch viele Herausforderungen mit sich bringe. Verkehrsverbindungen, Handelsbeziehungen und Energieversorgung müssten über die Ländergrenzen hinweg gedacht und gelebt werden. Baumann erklärte, er werde sich für eine stärke Berücksichtigung der Metropolregion Rhein-Neckar-Region einsetzen, heißt es in der Mitteilung der Grünen. zg/beju

