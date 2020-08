Wo braucht es bessere Radwege?

Freie Fahrt fürs Rad – auch in Schwetzingen, das wünschen sich nach den Angaben in einer Pressemitteilung die Grünen. „Wie sieht es mit den Fahrradwegen in Schwetzingen aus und wo braucht es bessere Wege für Fußgänger und Radfahrer?“, heißt es darin.

Die Stadträte und der Vorstand der Schwetzinger Grünen freuen sich auf Anregungen und angeregte Diskussionen der Bürger. Parallel zur Eco-Mobil-Gala und dem Beginn des Stadtradelns steht bei den Grünen das Thema klimafreundliche Mobilität erneut im Fokus. Los geht es mit einem Infostand am Samstag, 5. September, von 10 bis 12.30 Uhr auf den Kleinen Planken in der Ecke zur Dreikönigstraße. zg

