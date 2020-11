Wo die Wärme entflieht

Ein Bild, das die Schwachstellen am Haus direkt aufzeigt: Die AVR Energie GmbH bietet für Interessierte diese Heizperiode einen Gebäude-check per Wärmebildkamera an. Der Check zeigt mithilfe thermografischer Fotos Verbesserungsvorschläge am Haus auf: Flächen, an denen Wärme entweicht, werden auf den Bildern der Infrarotkamera farblich dargestellt.

So lassen sich Wärmebrücken, undichte Fenster und Türen, Durchfeuchtungen sowie Ursachen für Schimmelbildung erkennen, heißt es in einer Pressemitteilung. Anhand eines Ergebnisberichts können dann konkrete Energiesparmaßnahmen getroffen werden.

Nachbesprechung mit Experten

Die AVR Energie bietet das Infrarot-Bilderpaket zum Aktionspreis von 129 Euro an. Die Stadt Schwetzingen unterstützt Haus- und Wohnungseigentümer dabei mit einem Zuschuss von je 50 Euro. Erstmals gilt das Angebot auch für Geschäfts- und Firmengebäude – gerade hier lassen sich durch konkrete Energiesparmaßnahmen Betriebskosten senken. Insgesamt sind 30 Anmeldungen zum vergünstigten Thermografie-Gebäudecheck von 79 Euro möglich. Antragsfrist ist der Sonntag, 31. Januar 2021.

Ebenso bietet die Stadt gemeinsam mit der Klimaschutz- und Beratungsagentur Heidelberg/Rhein-Neckar (KliBA) im Anschluss für jeden Teilnehmer eine Nachberatung an. Hier werden Maßnahmen und Fördermittel mit dem Energieberater der KliBA besprochen.

Die Antragsunterlagen können online unter www.schwetzingen.de/klimaschutz im Unterpunkt „Energieberatung“ heruntergeladen werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.11.2020