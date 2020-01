Wo Gletscher in Fjorde kalben

Seit 30 Jahren bereist der Fotograf und Kameramann Stefan Weindl die nördliche und südliche Hemisphäre. Immer auf der Suche nach den Bildern unserer Erde. Es ist ihm ein Anliegen, die Natur so grandios zu zeigen, wie sie vielleicht nie wieder zu sehen sein wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vier Reisen führten ihn fünf Monate lang durch den Norden Europas. Norwegen und Spitzbergen – für Naturliebhaber haben diese Begriffe eine fast magische Bedeutung: Traumhaft schöne Fjorde in die eiszeitliche Gletscher kalben. Kleine Fischerdörfer mit farbigen Holzhäusern und Trockenfisch vor der Türe sehen Interessierte bei seiner Multivision am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr im Palais Hirsch. Mit seinen Multivisionen über Australien, Südamerika, Neuseeland, New York, Schottland, Kanada und Südafrika schaffte er sich das Podium, um die „Bilder unserer Erde“ in der Schönheit sichtbar zu machen. Auch nicht enden wollende Sommerabende auf schönen Schiffs- und Fährpassagen hat er mit seiner Kamera eingefangen. Eine Tierwelt mit Elchen, Rentieren, Luchsen, Eisbären, Walrossen und Papageientauchern. Und natürlich das Nordkap – der Felsen im eisigen Nordmeer mit großer Anziehungskraft.

Weitere 1000 Kilometer nördlich liegt die vergletscherte Inselgruppe Spitzbergens am Rand des ewigen Polareises. Die Mitternachtssonne ist hier im Sommer viereinhalb Monate zu sehen und trotzdem betragen die Höchsttemperaturen nur etwa acht Grad. Wandergruppen müssen Waffen mit sich führen um Eisbärenangriffe abwehren zu können.

Die Höhepunkte der Spitzbergentour bildeten das Trekking am Nordenskjöldgletscher auf den Robertfjell und die Schiffsreise zur nördlichsten Gemeinde der Welt Ny Alesund, zum Magdalenenfjord, zur Walroßinsel Moffen und zu den Eisbären im Liefdefjord.

Mit acht Projektoren, bis zu fünfzehn Meter Breitleinwand und 630 Panoramadias gelingt es dem Kameramann Stefan Weindl, dieses an Naturwundern so reiche Land darzustellen. zg

