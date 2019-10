Wo ist denn da der Knopf?

Sie erinnern sich vielleicht: Vor einer Woche wurde die „Hör-Bar“ im Durchgang Schlossplatz/Dreikönigstraße eingeweiht. Dieser lauschige Platz soll daran erinnern, wie einst zu Carl Theodors Zeiten viele Musiker und Komponisten die Stadt zum Klingen brachten. Auch die „Hör-Bar“ erklingt – aber eben nur, wenn man ein internettaugliches Smartphone oder Tablet dabei hat, mit dem man die QR-Codes auf dem Bankareal scannen kann. Denn über die Codes kommt man auf eine Internetseite, über die dann klassische Musikstücke abgespielt werden. An sich eine echt tolle Idee! Aber was ist mit Menschen, die kein Smartphone oder Tablet haben, geschweige denn, überhaupt nicht wissen, was genau das Internet ist?

Sie werden es kaum glauben: Aber solche Menschen gibt es noch. Bei mir wären es meine Großeltern. Und eben in dieser Altersgruppe – über 70 Jahre – beobachtete ich dieser Tage zwei Damen an der „Hör-Bar“. Beide gingen am Rollator spazieren, lasen aufmerksam, was auf den Schautafeln sowie auf den Rückenlehnen der Bänke steht. Die eine zur anderen: „In der Schwetzinger Zeitung stand, dass man da auch irgendwo was hören kann, dass da Musik rauskommt.“ Suchend streiften die zwei Frauen um das Rund, auf dem einst die Vogelvoliere stand. „Ich seh aber keinen Knopf“, so die eine zur anderen. Ich ging auf die beiden Damen zu und erklärte anhand meines Handys, wie man Musik über die „Hör-Bar“ konsumiert. „Na, da hat man uns wieder vergessen: Ich hab’ sowas Neumodisches nicht, aber die Musik würde ich mir schon gern hier anhören. Das ist doch gerade im Sommer, wenn’s so heiß ist, ein schönes Plätzchen hier hinten“, entgegnete die eine Frau – und die andere stimmte nickend zu.

Vielleicht gibt es ja irgendwann noch einen „Hör-Sessel“ mit integriertem Kopfhörer und eben einen Knopf zum Musikaktivieren, damit auch Nicht-Smartphone-Besitzer diese tolle Idee auskosten können.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.10.2019