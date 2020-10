Wo sind hier nur die Gleise 3 und 4 abgeblieben?

„Zuerst möchte ich mich sehr herzlich bedanken für alle Berichte zum Thema ,150 Jahre Rheintalbahn‘ und zur Umgebung des Themas, besonders für die seltenen Fotos“, schreibt unser Leser Kurt Glöckler aus Schwetzingen.

Als Anrainer der Bahnlinie seit 1983 („in der dritten Reihe“) sendet er der Redaktion zwei fotografische Eindrücke mit – als „Trainspotter um die Ecke“ und „Spazieropa“. „Es ist schon ein Erlebnis, wenn die Züge nach Frankfurt – Hamburg – Amsterdam – Basel – Zürich – Mailand – Straßburg – Marseille seit Wochen alle durch den Bahnhof Schwetzingen fahren“, schreibt er dazu. Ein Hauch Fernweh vor der Haustür, könnte man dies auch beschreiben.

Doch was Kurt Glöckler und auch einige andere Leser beschäftigt, die sich im Zuge unserer Serie zum 150-jährigen Geburtstag der Rheintalbahn in der Redaktion gemeldet haben: „Wo sind die Gleise 3 und 4 oder weshalb gibt es in Schwetzingen nur Gleis 1, 2 und 5?“ Fachleute, die Kurt Glöckler bisher befragt habe, konnten ihm hierzu keine Auskunft geben. „Ich hoffe nun natürlich auf Antwort und auch auf einschlägige Belege aus der Zeitung“, erhöht er gleich noch ein bisschen den Druck auf unsere Reporter.

Geschichtlich, um es vorwegzu nehmen, hat die Redaktion diesbezüglich nichts herausfinden können. Auch eine Nachfrage bei der Deutschen Bahn lieferte eine eher unbefriedigende Antwort: „Entweder wurden die Gleise 3 und 4 am Schwetzinger Bahnhof in der Vergangenheit zurückgebaut oder diese haben niemals existiert“, ließ eine Sprecherin wissen und erklärt: „Gleisbezeichnungen wurden in der Vergangenheit sehr unterschiedlich festgelegt, zum Beispiel gerade in der Länderbahnzeit 1871 bis 1920 wurden die unterschiedlichsten Festlegungen getroffen. In der Regel werden bei einem Neubau, Umbau oder Rückbau von Gleisen in einem Bahnhof die bestehende Gleisbezeichnungen nicht geändert.“ Für den Bahnbetrieb sei es im Übrigen völlig unerheblich, in welcher Nummernfolge die Gleise bezeichnet sind. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.10.2020