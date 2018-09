Woche der Wiederbelebung soll Hemmungen abbauen

Deutschland braucht mehr Ersthelfer, konstatiert die Stiftung Deutsche Anästhesiologie anlässlich ihrer Aktion „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ – denn jedes Jahr erleiden mindestens 50 000 Menschen in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb des Krankenhauses. Sofort begonnen, kann eine Herzdruckmassage dann Leben retten.

Mit der Woche der Wiederbelebung, die in diesem Jahr von Montag, 17. bis Sonntag, 23. September, stattfindet, wollen Deutschlands Anästhesisten das Selbstvertrauen der Bürger in ihre eigenen Fähigkeiten als Ersthelfer stärken – so auch das Team der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin der GRN-Klinik unter der Leitung von Chefarzt Dr. Christian Bopp: Unterstützt vom Ärztenetz und dem DRK-Ortsverband, führen die Klinikärzte Aktionen in verschiedenen Schwetzinger Schulen und auf den Kleinen Planken durch.

Theorie und Praxis

Ihre Botschaft: Wiederbelebung ist einfach – gewusst wie, kann man nichts falsch machen! „Prüfen. Rufen. Drücken!“ sind drei leicht zu merkende Schritte bei einem Herzstillstand: Reaktion und Atmung checken, Notruf 112 wählen und die Herzdruckmassage sofort beginnen.

Die Veranstaltung auf den Kleinen Planken am Samstag, 22. September, richtet sich an alle interessierten Bürger: Von 9 bis 14 Uhr informiert das Team mit Dr. Christian Bopp über die Theorie und Praxis der Wiederbelebung, das Thema Herz-Kreislauf-Stillstand und die in der Stadt installierten Defibrillatoren.

Die Wiederbelebungskurse an den Schulen finden am 17., 18. und 21. September unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Privatgymnasium, an der Carl-Theodor-Schule, an der Erhart-Schott-Schule und der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule lernen Acht- und Neuntklässler in Gruppeneinweisungen, Videodemonstrationen und praktische Übungen, zukünftig im Notfall schnell und richtig zu reagieren.

Der plötzliche Herztod ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Obwohl jeder helfen könnte, tun es die wenigsten. Dabei ist es gerade bei einem Herzstillstand unerlässlich, schnell zu handeln: Bereits drei Minuten nach einem Herzstillstand wird das Gehirn nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt – es treten unwiderrufliche Schäden auf. Mit einer einfachen Herzdruckmassage kann der Restsauerstoff im Blut zirkulieren und so bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Überlebenswahrscheinlichkeit entscheidend erhöhen. „Oftmals sind viele Menschen im Ernstfall überfordert, weil sie zuerst an die stabile Seitenlage oder den Wechsel zwischen Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung denken. Dass eine Herzdruckmassage ausreicht, wissen viele nicht“, erklärt Professor Dr. Dr. Hugo van Aken, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, „Man kann nichts falsch machen.“ Auch ohne Ersthelferkenntnisse ist es einfach, Leben zu retten: „Prüfen, ob die Person noch atmet. Unter der europaweit gültigen Notrufnummer 112 den Rettungsdienst rufen. Fest und mindestens 100 Mal pro Minute in der Mitte des Brustkorbs drücken und nicht aufhören, bis Hilfe eintrifft. zg

Info: Weitere Informationen unter www.einlebenretten.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.09.2018