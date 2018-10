Wölflinge jagen auf der Geiswiese

Der Wahlspruch „Unser Bestes“, der Jüngsten der Europapfadfinder, war auf dem Herbstlager der Wölflinge gefragt. Zusammen mit den Pfadfinder-Sippen und Rovern aus dem Bund zog es die Sechs- bis Elfjährigen zu ihrem Gaulager in den Pfälzerwald auf den Lagerplatz Geiswiese.

Neben dem Workshop „Windlicht bauen aus Naturmaterialien“ und einem Geländespiel, konnten sich die 19 Wölflinge auf dem Gelände austoben und sehr gut ihre, in den Gruppenstunden erlernten, Fähigkeiten unter Beweis stellen. „Die Wölflinge werden spielerisch an die Pfadfinderei herangeführt“, sagt der Wölflingsführer Torsten Drewel. Auf einem Lager können sie viele praktische Dinge in die Tat umsetzen wie Feuer machen, Kochen über dem Lagerfeuer, Knoten machen und bauen sowie Pflanzen und Bäume erkennen.

Verleihung eines Halstuchs

Höhepunkt des Lagers war am Samstagabend die feierliche Übergabe von sechs Wölflingen in die Pfadfinderstufe und die Verleihung eines Wölflingshalstuchs. Den Abend ließ der gesamte Bund bei Pfadfinder-Tschai (Tee) und -Liedern am Lagerfeuer ausklingen.

Nach dem sonntäglichen Feldgottesdienst von Benno Müller wurden die Zelte abgebaut und es ging mit vielen neuen Erfahrungen und Erlebnissen im Rucksack wieder nach Hause. zg

