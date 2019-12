Wohin des Wegs?

Frauen suchen immer nach dem Weg. Männer aber auch. Diese Erkenntnis habe ich einmal mehr nach einer meiner seltenen Busfahrten gewonnen. Die Linie 710 – genauer gesagt: ihr Fahrer – sollte mich vom Schlossplatz ins Kleine Feld bringen. Normalerweise fahre ich die Strecke ja mit dem Rad, aber angesichts meiner leidenden Bronchien und der eisigen Kälte hatte ich mich an diesem Tag für die bequeme Variante entschieden.

Und so bestieg ich guter Dinge – weil das öffentliche Verkehrsmittel pünktlich an der Haltestelle war – den Bus und teilte dem Mann hinter dem Steuer meinen Ausstiegswunsch mit: „Zur Rabaliattistraße, bitte“. Die Fassungslosigkeit seines Blicks konkurrierte mit der seiner Aussage, die ein schlichtes „Häää?“ beinhaltete. Der Herr mit den äußerst mangelnden Deutschkenntnissen und ich wurden uns aber schließlich einig, dass es sich um eine Fahrt innerhalb von Schwetzingen handelte.

Erste Überlegungen führten mich zu der Frage, wie man mit eklatanten Sprachschwächen die Führerscheinprüfung im Allgemeinen besteht und einen Personenbeförderungsschein im Besonderen kriegt.

Meine Zweifel bekamen keine 100 Meter später weitere Nahrung. Vor dem Schloss gibt’s für den rollenden Verkehr ja genau zwei Alternativen. Nach rechts (wo’s unter anderem zum Kleinen Feld geht) oder eben nach links. Sie dürfen raten, wohin die Reise ging . . .

Erst nach einem kollektiven Entsetzensschrei der Fahrgäste fiel dem Herrn am Steuer dann auf, dass er eigentlich die andere Richtung hätte nehmen sollen. Nach Entschuldigungen und einer Extrarunde in flottem Tempo durch die Stadt – die Verzögerung will ja wieder eingeholt werden – waren wir schließlich wieder auf dem richtigen Weg.

Mit der Schilderung dieser Begebenheit will ich aber keineswegs den Busfahrer oder seine fehlenden Deutschkenntnisse an den Pranger stellen, denn wir alle haben unsere Stärken – und eben auch Schwächen. Allerdings müssen sich die Personalentscheider bei der BRN fragen lassen, welche Sorgfalt sie bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter, die ja immerhin Verantwortung für die Gesundheit der Fahrgäste tragen, walten lassen. Und die Auftraggeber, ob die billigste Lösung immer auch die beste ist.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.12.2019