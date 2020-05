Zum achten Mal in Folge lädt sich Moderator Rolf Kienle an diesem Mittwoch, 27. Mai, Gäste in die Wollfabrik ein. Dort wird in bester Fernsehmanier vor der Kamera live getalkt – und das mit lokal-regionalem Blick. Los geht’s um 20.15 Uhr.

Diesmal heißt es: Wohin geht die Reise? Die aktuelle Situation des Tourismus in Deutschland und der Region wird diskutiert.

Die gesamte Tourismuswirtschaft wartet auf den Neustart und die Hotels auf ihre Gäste – die Deutschen wollen wieder reisen und planen ihren Sommerurlaub. Doch wohin die Reise tatsächlich geht, kann im Moment noch keiner sagen.

Beim achten Talk kommen vier Experten der Branche zu Wort. Mit dabei ist die Leiterin des Seychelles Tourism Board in Deutschland, Edith Hunzinger, die Geschäftsführerin der Touristikgemeinschaft Kurpfalz, Julienne Matthias-Gund, der freie Journalist und „Reiseschreiber“, Andreas Steidel, sowie der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Michael Hörrmann.

Die Sendung ist im Internet unter www.alte-wollfabrik.de und im hauseigenen Youtube-Channel unter www.wollfabrik.tv zu sehen und kann auch nach der Liveausstrahlung abgerufen werden.

