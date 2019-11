Wohlfühlabend mit Adventsbasar

Clarissa Engelhart präsentiert schönes Adventsdekor. © Bürger

Wenn es draußen neblig und kalt ist, bereiten sich die Aktiven Frauen Hirschacker einen schönen Wohlfühlabend. Bei Gebäck, Tee und Glühwein hörten die zahlreichen Damen den lustigen Geschichten über Karl Valentin zu, die von Renate Müller toll vorgetragen wurden.

Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Aktiven Frauen ist der Adventbasar, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Gasthaus „Rheintal“ war alles vorbereitet und wunderschön dekoriert. Am Bastelstand wurden herrliche Weihnachtsdekorationen angeboten, die das Bastelteam hergestellt hatte, dazu selbst gestrickte Schals und Socken und nicht zu vergessen leckeres Weihnachtsgebäck. Die Floristin Lina Sammer bereicherte den Basar mit Weihnachtssternen, Adventkränzen und -gestecken. Das Kuchen- und Tortenbuffet war reichlich. Die Tombola bot schöne Preise an und die Lose waren schnell verkauft. Gemütlich klang der erfolgreiche Basar am späten Nachmittag aus. gb

