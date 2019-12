Wohnheim wäre wichtig

Die Junge Union (JU) Schwetzingen diskutierte bei ihrer letzten Monatsversammlung unter anderem über die aktuelle Wohnraumsituation insbesondere für Studenten und Auszubildende in Schwetzingen. Hier sieht die JU dringenden Handlungsbedarf, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Schwetzingen sollte für die Studenten an der Hochschule für Rechtspflege optimale Rahmenbedingungen schaffen. Von zentraler Bedeutung ist hierfür günstiger Wohnraum für Studenten in Innenstadt- und Hochschulnähe mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Hier bestehen aus unserer Sicht noch eindeutig Verbesserungsmöglichkeiten“, erklärte der Schwetzinger JU-Vorsitzende Nils Melkus.

Gesellschaft gründen

Die JU fordert die Stadt daher auf, beispielsweise über die städtische Wohnungsbaugesellschaft zusätzlich studentischen Wohnraum durch Einrichtung eines Studentenwohnheims zu schaffen. „Ein solches Wohnheim könnte auch durch Auszubildende genutzt werden. Das würde Schwetzingen nicht nur als akademischen, sondern auch als Handwerksstandort stärken und Ausbildungen generell attraktiver machen. Ein kostendeckender Betrieb sollte auch bei Vermietung unter Marktpreis möglich sein“, so der stellvertretende Vorsitzende Fabian Disch.

Ein Studentenwohnheim wurde immer mal wieder in der Vergangenheit diskutiert (wir berichteten), Standorte („Hundewiese“ in der Oststadt) waren im Gespräch. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.12.2019