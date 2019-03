Wohnungen bauen und Grundsteuer runter – das funktioniert durchaus

© spd

„Der aufmerksame Leser reibt sich die Augen bei der Lektüre des Artikels ,CDU harsch kritisiert’ vom 16. März in der Schwetzinger Zeitung und wundert sich ob der verdrehten Tatsachen, die da postuliert werden“, schreibt Sarina Kolb, Stadträtin der CDU: „Wir sind es ja gewohnt, dass die SPD im Wahlkampf schnell nervös wird und Fakten gerne verdreht, um sich hiervon einen Vorteil zu versprechen“, heißt es in der Pressemitteilung der Christdemokratin.

Etwas mehr Stil wünsche man sich trotzdem. „Daher gilt es, einige Äußerungen richtigzustellen und der polemischen Kritik der Sozialdemokraten mit sachlichen Argumenten entgegenzutreten“, erklärt Kolb: „Unsere Forderung nach Grundsteuersenkung geht durchaus einher mit der sinnvollen Schaffung von Wohnraum. Beide Ideen sind kein Gegensatz“, erläutert Stadtrat Dr. Jürgen Sommer und ergänzt: „Die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes wurde 2011 gegen die Stimmen der CDU-Fraktion im Gemeinderat beschlossen, schon damals zweifelte die CDU die Notwendigkeit an und sollte Recht behalten. Die unter anderem daraus angestiegenen Rücklagen sind so hoch wie nie zuvor – bei gleichzeitig beträchtlichen Investitionen der Stadt in diverse Projekte im mehrfachen Millionenbereich.“

Jahrelang von der CDU angemahnt

„Die schon lange geplante Gründung der städtischen Wohnbaugesellschaft wird nun endlich in die Tat umgesetzt. Die CDU hat diese Idee von Beginn an tatkräftig unterstützt und die verzögerte Gründung immer wieder angemahnt“, so Fraktionschef Michael Franz. So könnten die Wohnungen auf dem Gelände der ehemaligen Spargelgenossenschaft in naher Zukunft realisiert und der von der CDU unterstützte Gedanke, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in die Tat umgesetzt werden. Und die Schaffung von Wohnraum durch eine städtische Wohnbaugesellschaft belastet den kommunalen Haushalt nur bedingt, da sie sich privatrechtlich finanziert. Die Forderung nach Senkung der Grundsteuer bleibe absolut legitim und sei ohne Probleme realisierbar“, sagt Franz.

„Mit 400 Prozent befindet sich der Schwetzinger Grundsteuerhebesatz am oberen Ende im Vergleich zu den Nachbargemeinden und anderen Kreisstädten des Kreises. Allein deshalb ist es geboten, über eine Entlastung der Bürger nachzudenken“, ergänzt Stadträtin Rita Erny. „Die Senkung des Steuersatzes kommt allen zugute, da die Grundsteuer auf die Miete umgelegt wird“, so Kolb.

Statt sich an der Ära Kohl und an über 20 Jahre alten Themen abzuarbeiten, sollten die Genossen besser vor der eigenen Haustür kehren. Der SPD-geführte Berliner Senat privatisierte 2004 rund 65.000 Wohnungen für 400 Millionen Euro. Jetzt wolle man diese Wohnungen für ein Vielfaches zurückkaufen oder sogar zwangsenteignen, so die CDU. Für Schwetzingen fordere die CDU intelligente Lösungen für das bestehende Wohnraumproblem, anstelle gut zu verkaufender Polemik. Hierfür müsse man die Privatwirtschaft mit in die Verantwortung nehmen.

Und noch ein Punkt wird von der CDU kommentiert: „Wir streben in keinster Weise ein eigenes Modell losgelöst von gesetzlichen Rahmenvorgaben bei der Ganztagsbetreuung von Grundschülern an. Wie sicher auch die Genossen wissen, gibt es eine gesetzliche Grundlage für die Einführung von Ganztagsbetreuungen in Grundschulen. Diese sieht sowohl ein Prinzip in verbindlicher Form, als auch eines in Wahlform vor“, so CDU-Kandidat Markus Bürger, der selbst als Lehrer an der Ehrhart-Schott-Schule unterrichtet.

„Die Selbstbestimmung des Bürgers gehört zu den von der Christdemokratie am stärksten verteidigten Prinzipien. Deshalb wird von der CDU Schwetzingen klar die Ganztagsbetreuung in Wahlform befürwortet, da hier die Eltern selbst bestimmen, ob die Betreuung der Kinder außerhalb der Familie stattfinden soll“, so CDU-Kandidatin Susanne Bertrand-Baumann, ebenfalls Lehrerin an einer Grundschule. Die CDU warnt die SPD vor Polemik. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019