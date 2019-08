„Woodstock“ lebt auf

Vor 50 Jahren schrieb der „Summer of 69“ Geschichte: Eine halbe Million junger Menschen in Amerika machte damals einen gewaltigen Schritt in Richtung Freiheit und Frieden. Sie feierten drei Tage lang das Leben und die Musik: „Woodstock“, das legendäre Musikfestival gilt als Höhepunkt der Hippie-Bewegung und definierte eine ganze Generation.

Bei Weltbild – in Schwetzingen in der Filiale in der Mannheimer Straße 11, finden Flower-Power-Fans CDs, DVDs und Bücher zum Thema sowie jede Menge farbenfroher Hippie-Accessoires. Zusammen mit der hiesigen Filiale verlost unsere Zeitung zum Woodstock-Jubiläum ein hochwertiges Flower-Power-Set, mit allem, was Blumenkindern gute Laune macht: eine reichbebilderte Chronik über die drei unvergesslichen Woodstock-Tage als Buch und die CD „Flower Power Festival“, auf der festgehalten ist, was passiert, wenn Musik und Genialität aufeinandertreffen. Dazu gibt es eine handgearbeitete Edelstein-Langkette in Sommerfarben sowie die geräumige Umhängetasche „Indira“ aus Canvas und echtem Leder mit buntem von Hand bemaltem Print sowie dazugehöriger Geldbörse.

Sie möchten das Rundum-Happy-„Woodstock“-Set gewinnen? Dann senden Sie uns bis Sonntag, 11. August 2019, 15 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Flower Power. Der Gewinner wird ausgelost und benachrichtigt. Er bekommt einen Abholschein für das Set ausgehändigt, das er in der Schwetzinger Weltbild-Filiale bis Samstag, 31. August 2019, abholen kann. kaba/zg

