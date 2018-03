Workout mit Wonneproppen – Fitness für Mütter

Kangatraining ist ein Fitness-Workout für Mütter mit Kind in der Trage. Auch Frauen ohne Kind oder mit großen Kindern sind willkommen.

Zu Kursbeginn gibt es einen Tragecheck mit Beraterin Isabell Knabe vom Trageladen „Kirschbäumchen“ in Oberhausen-Rheinhausen. Sie prüft, ob sich die eigene Trage für diesen Sport eignet.

Kangatraining mit Nina Henkel startet am 3. Mai, jeweils donnerstags von 10.30 bis 11.30 Uhr und 13 bis 14 Uhr bei Praefit Heckmann in Schwetzingen (Mannheimer Straße, bei Müller Drogerie). Die nächsten Kurse indoor und outdoor starten am 10. und 12. April. Zugleich werden montags „Babys in Bewegung“-Kurse für verschiedene Altersklassen angeboten. Ein Kurs ist gestern gestartet, der nächste am 10. April.

Informationen und Anmeldung unter www.nina-henkel.de