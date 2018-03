Workshops weiter sehr beliebt

Brühl. Erneut fast 50 ambitionierte Musikerinnen und Musiker jedes Alters nahmen an den Workshops der Brühler Bläserakademie teil. Von den Teilnehmern aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen nahmen einige bis zu einer Stunde Anfahrt in Kauf. Neben dem persönlichen musikalischen Weiterkommen kamen alle mit dem Ziel, im Anschluss in die Bläserphilharmonie Rhein-Neckar (BPRN) berufen zu

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1774 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2009