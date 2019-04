Wortakrobatik, Seifenblasen und süßer Soul

Werner Buhl, alias Bellowski, zeigt seine Seifenblasenkunst. © Brandl

Im Mai bietet die Wollfabrik ein buntes Potpourrie. Die Freunde des gesprochenen Worts kommen bei der Lesung des Kultautors und Exilrussen Wladimir Kaminer am Donnerstag, 2. Mai, der Jahr-100-Show von Bambi-Preisträger und Entertainer Jörg Knör am Freitag, 3. Mai, und bei der Aufführung der „Nibelungenentzündung“ mit dem Darmstädter Puppentheater Kikeriki am Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. Mai, auf ihre Kosten.

Mit „Das Schönste der Schönen“ präsentieren die „Schönen Mannheims“ ihre edelsten Tropfen und erlesensten Essenzen aus drei Erfolgsprogrammen vor ausverkauftem Haus am Freitag, 17. Mai. Eine Zusatzshow findet am Donnerstag, 16. Mai, statt. Für die Musikliebhaber empfiehlt sich die Sweet Soul Music Revue am Samstag, 11. Mai, denn die Band hat alles was das schwarze Herz begehrt. Nicht weniger tanzbar wird die Latin Night bei der Tuesday Night Live am Dienstag, 14. Mai, diesmal mit enorm starker Besetzung. Drei zusätzliche Bläser und Ausnahmesänger Michon Deiml werden den Saal zum Kochen bringen. Ehrlichen Rock verspricht die Bryan Adams Tribute Band am Samstag, 25. Mai. zg

Info: Ausführliche Infos unter www.alte-wollfabrik.de

