Wo’s grünt und blüht, geht’s mit den Gartenfreunden hin

Anzeige

Der Winter verabschiedet sich langsam und die Gartenbesitzer können es kaum erwarten, wieder loszulegen. Hobbygärtner und Genussfreunde können sich auf traumhafte Privatgärten freuen, in die Kunst- & Gartenreisen seine Gäste bald führt.

„Auch in dieser Gartenreisesaison besuchen wir zahlreiche dieser zauberhaften privaten Paradiese, die von ihren Besitzern liebevoll gepflegt werden. Diese sind dazu bereit, für uns exklusiv ihre Pforten zu öffnen und uns teilnehmen zu lassen am Glück, einen so schönen Garten zu gestalten“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Und: „Wir fahren in Bilderbuchlandschaften, wo das Klima mild und die Böden fruchtbar sind. Mitten in den schönsten Landschaftskulissen in kleinen beschaulichen Dörfern, innerhalb verträumter Schlossanlagen, in alten Klostermauern oder mitten in Städten liegen die herrlichen Gartenoasen. Wir besuchen alte Bauernhöfe mit liebevoll gestalteten Bauerngärten mit verschiedenen Gartenräumen, bepflanzt mit bunten Stauden, englischen Rosen, Kräutern und Buchsbaumhecken, angelegt um alte Fachwerkhäuser. Diese erwartet Sie im Elsass, in Rheinhessen oder in der Ortenau genauso wie hochherrschaftliche Gärten und Parkanlagen im französischen oder englischen Stil im Breisgau oder im Taunus“, macht Kunst- & Gartenreisen Appetit.