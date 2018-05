Wranas Westküstensound

"Rock im Werk" geht heute ab 21.30 Uhr in seine zweite Runde. Im Café "Walzwerk" am Schlossplatz gibt sich Dominik Wrana die Ehre. Der Eintritt ist frei.

Nach Donny Vox, der es am vergangenen Samstag geschafft hat, die Saiten seiner Gitarre zum Glühen zu bringen, setzt der Mannheimer Wrana neue Maßstäbe in Sachen Rock. Ob alleine mit Stimme und Gitarre oder mit seiner Band "States of

...

Sie sehen 60% der insgesamt 654 Zeichen des Artikels

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.01.2015