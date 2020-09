Würde als Anstoß für eine lebhafte Diskussion

„Die Würde des Menschen und von Denkmälern“ stand im Mittelpunkt des Philosophischen Cafés „zwei-stein“, das die Volkshochschule (VHS) in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Diakonieverein und der Evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd im Hebelhaus anbietet. VHS-Leiterin Gundula Sprenger leitete mit dem Inklusionsbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises, Patrick Alberti, die Diskussion.

Das Thema ist trefflich gewählt in Zeiten, in denen sich Menschen aufmachen, um ihre Heimat zu verlassen. Und es stellt sich die Frage nach dem „Geltungsbereich“ und ob sich daraus moralische Verpflichtungen ergeben – wenn ja, welche. Das kam auch in der philosophischen Runde mit 15 Teilnehmern zur Sprache.

Als Basis des Austauschs diente die Analyse und Besprechung der Rede „Über die Würde des Menschen“ des italienischen Renaissance-Philosophen Giovanni Pico Conte della Mirandola (1463 – 1494). In dieser geht es um das Wesen des Menschen und seiner Stellung in der Welt. Sie gilt noch heute als Programmschrift der neuzeitlichen humanistischen Anthropologie.

Gundula Sprenger stimmte auf das Thema Renaissance ein und besprach die Fassade des Ottheinrich-Baus im Heidelberger Schloss. Die Reste des als eines der schönsten der deutschen Renaissance geltenden Bauwerks – unter dem ersten evangelischen Kurfürsten erbaut und nach ihm benannt – bringen schon den offenen Geist dieser Epoche zum Ausdruck, der den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Das Gebäude „erdrückt“ ihn nicht optisch wie bei so manchem Kirchenbau der Fall. Die Darstellungen im Mauerwerk vermischen christliche Symbolik und griechisch-römische Mythologie – das wäre zuvor nie möglich gewesen.

Plädoyer für die Bildung

In der folgenden Analyse der Rede zur „Würde des Menschen“ stellte Sprenger fest: „Hierbei handelt es sich um ein flammendes Plädoyer für die Bildung“. Schon damals hätte Pico della Mirandola seine 900 Thesen, Conclusiones genannt, in der ganzen Welt verbreiten wollen. Papst Innozenz VIII. verhinderte dies, da einige der Thesen als ketzerisch galten. Er ließ die Thesen öffentlich verbrennen und verbot das Treffen in Rom, zu dem Gelehrte aus der ganze Welt eingeladen waren. Die Anwesenden diskutierten eifrig die Frage, warum dem Menschen Würde überhaupt zustehe und wann. Ist das bloß eine reine Willenssache? Was, wenn er im Koma liegt, steht im die Würde auch zu? Oder Embryos? Wie sieht es mit Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht aus?

Patrick Alberti sprach über die Würde, die den Menschen in Moria genommen wird, aber auch über Speziezismus, also der Diskriminierung von Lebewesen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Art. „Was ist moralisch vertretbar und was nicht?“ wurde kontrovers diskutiert.

Als die Frage „Darf man Fische essen und töten?“ gestellt wurde, stellte Alberti klar: „Fische haben ein Schmerzempfinden, das dem der Menschen gleicht.“ Er schloss mit den Worten: „Vielleicht ist es ja so, wie der Philosoph Ludwig Wittgenstein sagte, dass man über Moral nicht sprechen kann, sondern sie fühlen muss.“ Gundula Sprenger ergänzte: „Eventuell ist es auch unsere größte Chance, dass wir über alles nachdenken können.“ mon

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.09.2020