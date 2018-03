Würdigung für treue Tänzer

Anzeige

Über 80 Namen stehen auf der Liste der zu Ehrenden – für Barbara Benkeser-Hammerton, Inhaberin der gleichnamigen Ballettschule, ein toller Erfolg. Zumal mit Natascha Schwarz-Schmidt, Conny Rothe und Regina Pöhland drei Ladys dabei sind, die schon seit über 40 Jahren der Tanzschule treu sind.

Die Geehrten 45 Jahre dabei: Regina Pöhland; 44 Jahre: Conny Rothe; 43 Jahre: Natascha Schwarz-Schmidt; 38 Jahre: Eva Baier; 37 Jahre: Claudia Rieg; 36 Jahre: Heike Elz; 35 Jahre: Anja Fürbach; 34 Jahre: Anzika Lindenblatt; 33 Jahre: Sarah Ries, Nicole Grober; 31 Jahre: Jutta Seidel; 29 Jahre: Nicole Namyslo-Wegmann, Sabrina Kohler, Sabrina Cass; 27 Jahre: Sonja Wolff; 24 Jahre: Britta Leiser, Sara Karolus; 23 Jahre: Sabine Haupt; 22 Jahre: Sarah Schwarz, Iris Kiesel, Sabine Gellenbeck; 20 Jahre: Uta Seitz, Simone Bischl. 19 Jahre: Madleine Heck, Holly Hammerton, Gisela Bierbaum; 17 Jahre: Valerie Federolf, Bianca Falk, Caroline Donnart; 16 Jahre: Rainer Heun, Dydney Haberkern, Vanessa Eppel, Alina Jakob; 15 Jahre: Agnes Thuault-Pfahler, Vivien Lemberger, Nadja Lapsit, Ronja Kirch, Lorna Haberkern, Astrid Friedrich, Lisa Bruckner, Milena Braun, Chiara Bofinger; 14 Jahre: Lena Sponer, Paula Schwalbe, Eveline Schrempf-Karrer, Yasmin Pfau, Alena Kuppinger, Vivian Kühni, Clara Götzger, Jessica Dreher; 13 Jahre: Leonie Woltalla, Ina Schwerf, Amelie Meyer, Karolin Erber, Annika Brenner; 12 Jahre: Lea Siegel, Miriam Kohl, Lisa Knoth, Paula Herz, Iris Herold, Jana Heider, Hannah Hambsch, Verena Bierbaum; 11 Jahre: Amelie Konhardt, Melanie Wernz, Annalena Wacker, Lily Pohl, Claudia Piorr, Emeline Pfahler, Lina Kops, Jana Helder, Marie Corallo, Heliot Bültjer. 10 Jahre: Milena Benincasa, Isabelle Bultmann, Samira Vrankaj, Ellen Volker, Marta Steinbeißer, Anastasia Smolkina, Annabell Philipp, Maia Meßmer, Christiane Leonhard-Sieber, Leonie Klee, Lina Döring, Rebecca Barisch, Caroline Marquet. zg

Sie und weitere Schüler waren also schon dort aktiv, bevor Benkeser-Hammerton die Einrichtung 1986 übernahm und auf hohen Niveau weiterführte. Dass sie dabei genau das richtige Händchen beweist, zeigt nicht nur die Ehrungsliste (ab zehn Zugehörigkeitsjahren), sondern beweisen auch die grandiosen Auftritte wie die am Wochenende im Rokokotheater. Alle drei Jahre findet eine solche Veranstaltung statt – und alle drei Jahre werden die treuen Tänzer während einer schönen Feierstunde in familiärer Atmosphäre gewürdigt. kaba

