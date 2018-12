WundersameGeschichten

Auf dem Mädchen Morrgian lastet ein Fluch: Sie soll an ihrem elften Geburtstag sterben. Doch in letzter Sekunde wird sie gerettet und kommt in das wundersame Land Nevermoor. Solche fantasievollen Geschichten liebt Eliza Breitrück. Die elfjährige Hebel-Schülerin kann in Fantasy-Bücher eintauchen. Kein Wunder, dass auch „Harry Potter“ zu ihren Lieblingsromanen zählt. Eliza ist nicht nur begeistert vom Selber-Lesen, sie kann auch zauberhaft vorlesen. So wurde die Sechstklässlerin nun zur Schulsiegerin gekürt.

600 000 Sechstklässler beteiligen sich jedes Jahr am Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels. Am Hebel-Gymnasium organisierte Deutschlehrerin Marion Strommer den Wettbewerb. In manchmal hart umkämpften Vorrunden haben die sechsten Klassen ihre Klassensieger ermittelt: William Corbett (6a), Emma Hofacker (6b), Eliza Breitrück (6c), Joshua Starke (6d), Ben Norris (6e) und Laura Pilato (6f) traten dann im Schulfinale gegeneinander an. Sie mussten zunächst ihren vorbereiteten Abschnitt vorlesen.

Lob für die Teilnehmer

Die Jury, bestehend aus den Deutschlehrerinnen Marion Strommer und Johanna Kraus sowie der Bibliothekarin Veronika Lippolt, lobte alle Vorleser für ihr beachtliches Niveau. Gute Vorleser sind immer auch Leseratten, die einen schwärmen für Fußball- und Tiersachbücher, die anderen für Schmöker, die sie in andere Welten führen.

Schulsiegerin Eliza wird das Hebel-Gymnasium nun in der Regionalrunde vertreten. Die erfolgreichen Vorleser wurden von Schulleiter Stefan Ade geehrt und freuten sich über Buchpreise, Eliza bekam zusätzlich einen Buchgutschein. bs

