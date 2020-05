Wundertüten bereiten Freude

Zaghaft machen die sozialen Aktivitäten wieder ihre ersten Gehversuche – und auch in den Kirchen und Gemeinden überlegt man sorgfältig, wie ein „normales“ Gemeindeleben wieder funktionieren kann angesichts der komplizierten Hygieneregeln für Gottesdienste und dergleichen.

Die Evangelische Gemeinde am Schlossplatz hat schon ganz am Anfang des Lockdowns einen besonderen, zweigleisigen Weg gewählt, um ihr stark auf soziale Nähe ausgerichtetes Programm weiterzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben einer Whatsapp-Gruppe, in der jeden Sonntag Gottesdienste „gefeiert“ werden, einer wöchentlichen Youtube-Predigt von Pastor Matthias Störmer und regelmäßigen Videochats waren hier vor allem diejenigen im Fokus, die sich in der vernetzten Welt nicht genauso bewegen können wie alle anderen: Senioren und Kinder.

Und so kam schon gleich Mitte März die Idee der „Wundertüten“ auf: Vollgepackt mit Rätseln, Spielen, Süßigkeiten – oder Blumen, Grußkarten und einer ausgedruckten Predigt ging mit diesen ganz „analogen“ Grüße ungefähr alle zehn Tage eine Lieferung an die älteren Besucher der Schlossplatz-Gemeinde und an die Kinder, die sonst in der Jungschar oder im Kindergottesdienst gewesen wären. Diese Idee entfachte große Freude. Als Zeichen der Verbundenheit ist die „Wundertüte vom Schlossplatz IX“ etwas, worauf sich in diesen Zeiten alle freuen, die sonst gar nicht mehr richtig am Gemeindeleben teilnehmen könnten. Die ermutigenden und dankbaren Rückmeldungen zeigen: Das darf ruhig noch etwas so weiter gehen. Es wird sicher noch manche Wundertüte zu packen geben. zg

