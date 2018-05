Wunsch nach Aufenthaltsplatz wird abgefragt

Oberbürgermeister Dr. Renè Pöltl (v. l.) freut sich über den gelungen Start der mobilen Jugendarbeit, um die sich in Schwetzingen die Sozialarbeiter Joshua Baumgart und Andrea Kroll kümmern. © Lenhardt

Zwei- bis dreimal pro Woche machen sich Andrea Kroll, die neue Leiterin des Jugendbüros, und ihr Kollege Joshua Baumgart zur mobilen Jugendarbeit auf den Weg. Dann laufen sie „im Durchschnitt 15 Kilometer durch Schwetzingen und sprechen an öffentlichen Plätzen, Parks und Bushaltestellen mit jungen Menschen“, sagt Kroll. Da die Wegstrecke ganz schön in die Beine geht und damit in Zukunft noch

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3819 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.05.2018