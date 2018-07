Wunsch zum 60. – Aufstieg in A-Klasse

Anzeige

Der Vorsitzende des FC Badenia Hirschacker, Werner Drechsler, freute sich, dass einige aktive Spieler zur Hauptversammlung gekommen waren, insgesamt zählte er neben den Ehrengästen jedoch nur 21 Vereinsmitglieder. Obwohl Ehrungen anstanden, konnten diese nicht durchgeführt werden – keiner der zu Ehrenden war anwesend. Kein Wunder, dass Drechsler das geringe Interesse an der Versammlung bemängelt.

Er teilte zudem mit, dass man sich entschlossen hat, die Trikotwäsche aus Kostengründen in Eigenregie zu betreiben. Dafür wurde ein Waschraum mit Waschmaschine und Trockner hergerichtet. Weiter teilte er mit, dass Dennis Hardung mit der ersten Mannschaft ein Kassenhäuschen am Eingang zum Sportplatz aufgestellt hat, gestiftet von der Bäckerei Utz. Drechsler berichtete vom Osterfeuer, dass die AH- und die erste Mannschaft in diesem Jahr vom 1. FC Kühlen Krug übernommen hatte und welches sehr gut angenommen wurde. Kleinigkeiten gelte es noch zu verbessern. Dann ging der Vorsitzende noch auf die sportliche Leistung in der vergangenen Saison ein. Im Großen und Ganzen sei er zufrieden gewesen mit dem dritten Platz in der Fußball-Kreisklasse B, aber es wäre mehr drin gewesen, wenn da nicht die Schwächephase nach der Sommerpause gekommen wäre. Trainer Hardung dankte er für seine aufopfernde Arbeit und wünschte für die neue Runde alles Gute.

Die Geehrten 40 Jahre: Dr. Klaus Redlich (Fußball). 30 Jahre: Jürgen Hoffmann; Peter Martiny (Fußball) und Lina Sammer (Tennis). 25 Jahre: Werner Jäkel (Tennis); Rene Hoffmann, Gerd Schulz und Jan Karolus (alle Fußball). zg

Die Tennisabteilung bewegt sich in einem ruhigen Fahrwasser, führte der Abteilungsleiter Markus Del Mul aus. Die Mitgliederzahl ist konstant geblieben, aber man wünsche sich noch ein paar Neuzugänge im etwas jüngeren Bereich. Finanziell käme man noch über die Runden.