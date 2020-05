Wurst, Obst oder Suppe

Viele Menschen leiden gerade in der aktuellen Situation. Die Gesellschaft wird vor eine harte Probe gestellt – trotzdem verschwindet Bedürftig- oder Obdachlosigkeit nicht einfach. Der Verein Heavens Fighter, der genau diesen Menschen hilft, will nicht nur reden, sondern auch handeln.

Deshalb gibt es für Obdachlose und Bedürftige am Samstag, 30. Mai, von 12 bis 14 Uhr einen Gabenzaun. Dieser befindet sich an der Zähringerstraße links neben dem Verein St. Thomas. In Beuteln aufgehängt an einem Zaun gibt es dort Hygieneartikel für Männer und Frauen, Beutel- und Dosensuppen und auch Nahrungsmittel wie Wurst oder Obst. Außerdem sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter vor Ort und haben immer ein offenes Ohr für jegliche Sorgen und Probleme. nina

