„XXL Polyp“ verspricht Riesengaudi

Wer gestern am Neuen Messplatz vorbeikam oder dort parken wollte, hat es bereits gemerkt: Die Kerwe steht vor der Tür. Heute fällt der Startschuss für den Rummelplatz, der bis zum Dienstagabend geöffnet hat. „Einmal zahlen – zweimal fahren“, heißt das Motto, wenn es um 14 Uhr losgeht. Zwei Stunden lang gibt es auf den Fahrgeschäften wie dem „XXL Polyp“, dem „Discohopper“, dem Autoscooter oder dem „Tropical Trip“ zwei Tickets zum Preis von einem – doppeltes Fahrvergnügen also.

Um 16 Uhr wird die Kerwe durch die Schwetzinger Böllerschützen und die lokale Prominenz offiziell eröffnet. Bis einschließlich Dienstag haben die insgesamt zwei Dutzend Karussells, Spielbuden und Vergnügungsstände geöffnet. Seit gestern Abend haben auch die letzten Schausteller ihre Vorbereitungen abgeschlossen und sind für den Ansturm gewappnet. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Fahrgeschäften haben die Organisatoren Conny und Butch Clark wieder eine Menge an Attraktionen an Land gezogen. So gibt es für die Kleinen das Kinderkarussell „1001 Nacht“, die bunte „Orient-Reise“ sowie das Bungee-Trampolin. Auch das Angebot an Spielgeschäften ist groß: Schießen, Pfeilwerfen, Entenheben, Greifer, Automatenspiel und Ballwerfen organisiert. Groß ist zudem das kulinarische Angebot: Bratwürste, Steaks, Pommes, Fischbrötchen, Mandeln, Langosch, Crêpes, Baguettes, Flammkuchen, kandierte Früchte, Süßwaren, dazu allerlei Getränke von Bier und Wein bis Kaffee, und Softdrinks. Und in diesem Jahr wird sicher auch Glühwein auf der Karte stehen.

Am Sonntag öffnet der Rummelplatz bereits um 12 Uhr – parallel zum verkaufsoffenen Sonntag am Nachmittag. An allen Tagen ist ab 14 Uhr geöffnet, wobei der abschließende Dienstag, 30. Oktober, als Familientag ganz im Zeichen von halben Fahrpreisen und Sonderangeboten steht.

Geschäfte öffnen um 13 Uhr

Die Geschäfte öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Dann haben alle die Gelegenheit, die neuen Herbst- und Winterkollektionen anzuschauen oder sich sogar schon mit Weihnachtsgeschenken einzudecken. Und zum Abschluss lässt sich der Stadtbummel prima mit einem Besuch auf dem Rummelplatz verbinden. ali

Info: Bilder vom Kerwewochenende aus dem Vorjahr gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

