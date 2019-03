Xylon Museum + Werkstätten: Vernissage am Samstag Reinhard Dasslers Blick auf die Realität

Diese Ausstellung verspricht echte Hingucker – nicht nur der Größe wegen, sondern auch in Bezug auf die Motive: Der bekannte Maler und Grafiker Reinhard Dassler (Jahrgang 1933) zeigt im Xylon-Museum + Werkstätten einen Streifzug durch seine Schaffensperioden. Der langjährige Wegbegleiter von Otto Mindhoff, künstlerischer Leiter des Xylon-Museums, ist dem Realismus zuzuordnen.

Seine Retroperspektive wird am Samstag, 30. März, um 17 Uhr eröffnet, Interessierte sind willkommen. Die Einführung hält Dr. Kristina Hoge. Über 70 Gemälde, Zeichnungen, Pastelle, Druckgrafiken sowie natürlich Kartons für Architekturmalerei gibt es zu bestaunen. Fast ein bisschen viel Kunst für die Museumswände, zumal Dassler sehr großflächige Arbeiten mitgebracht hat.

Bei der Hängung der Werke im Laufe der Woche besuchte diese Zeitung das Museum und den in Elbing (Westpreußen) geborenen Künstler, der heute in Karlsruhe lebt. Dassler fand in seiner aktiven Schaffensphase zur neuen Schlichtheit in seinen Arbeiten. Er setzte sich mit der jeweiligen Zeit, in der er ein Werk entstehen ließ, auseinander und hielt dabei auch die Einflussnahme der Werbung auf den Menschen fest. Daher tauchen immer wieder Produkte in den Gemälden auf. Dassler hat seine Umwelt genau beobachtet und viele Details in seinen Bildern verpackt.

Bis 5. Mai zu sehen

Um all diese zu entdecken, braucht es Zeit. Die haben die Besucher im Xylon-Museum, denn die Ausstellung wird dort bis Sonntag, 5. Mai, zu sehen sein. Geöffnet ist das Reich von Otto und seiner Frau „Ju“ Mindhoff freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr oder auch gerne nach telefonischer Absprache unter der Nummer 06202/85 93 931. Der Eintritt ist frei. kaba

