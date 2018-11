Yildirim und Born in der Spitze

„Stimmenkönig“ Daniel Born und Neza Yildirim freuen sich auf ihre neuen Aufgaben. © Theobald

Beim Landesparteitag in Sindelfingen sind sowohl die SPD-Bundestagskandidatin Neza Yildirim als auch SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born in das Führungsgremium der Baden-Württemberg-SPD gewählt worden. Insgesamt gehören dem Vorstand 27 Personen an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Born erhielt bereits im ersten Wahlgang mit das beste Stimmenergebnis aller Kandidierenden. Er beginnt seine zweijährige Amtsperiode als „Stimmenkönig“. Sowohl Yildirim als auch Born waren bisher kein Mitglied im Landesvorstand. „Unser Gremium ist jünger und weiblicher geworden“, freut sich Neza Yildirim. Mit vielen neuen Gesichtern will die SPD im Südwesten wieder punkten. Auch der Wahlverlierer Castellucci aus Wiesloch ist nicht mehr im Vorstand vertreten. „Andi Stoch wird seine Kreativität nun für die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner nutzen, denn die Personalfragen sind geklärt“, so Daniel Born.

Zuvor hatte Daniel Born, der seit 2016 den Wahlkreis im Stuttgarter Landtag vertritt, die Delegierten in einer leidenschaftlichen Rede auf die Zukunftsthemen eingeschworen. „Wenn mich Jugendliche fragen, was macht ihr für die Zukunft, dann weiß ich, dass nur die SPD in Stadt, Land und Bund die Zukunftsantworten gibt: für gute Bildung, für eine gerechte Mobilitätswende, für bezahlbares Wohnen, für eine Gesellschaft, die zusammenhält“, so Born. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018