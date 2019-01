Zähne putzen mit Quellwasser

Oftersheim.In ihr Winterlager zog es die Meute Balu der Europapfadfinder in die verschneite Pfalz. Als die sechs- bis elfjährigen Wölflinge ankamen, stand erst einmal eine Schneeballschlacht auf dem Programm. Nachdem den Meutenführern die Schneebälle um die Ohren geflogen waren, bezogen die Wölflinge die Hütte mit Isomatten und Schlafsäcken.

Während die einen Wölflinge für Brennholz für den offenen Kamin sorgten, heizten die anderen den Ofen in der Küche mit Feuerholz ein, um leckere Spaghetti zu kochen. Gemeinsam wurde die Mahlzeit zubereitet und anschließend das Spülteam ausgelost. Der erste Abend fand bei vielen Pfadfinderliedern seinen Abschluss.

100 Fragen beantwortet

Bei winterlichen Temperaturen putzten die Kinder morgens an der angrenzenden Quelle die Zähne. Nach dem Frühstück wurde das selbst gebastelte Twisterspiel ausprobiert, bei dem sich die Wölflinge so richtig verbiegen mussten, um zu gewinnen. Mit farbigem Klebeband wurde anschließend das Spiel „1, 2 oder 3“ auf den Boden gebracht. Nun mussten die Wölflinge Fragen beantworten, bei denen ihr Wissen auf die Probe gestellt wurde. Nach einer leckeren Brotzeit am Mittag ging es um die Schnelligkeit. 100 Fragen mussten in rasendem Tempo beantwortet werden.

„Bei diesen winterlichen Temperaturen muss der Spaß im Vordergrund stehen. Toll ist, wie sich die gesamte Meute unter unserer Anleitung selbst organisiert und alle Herausforderungen gemeinsam angeht“, erklärte Wölflingsführer Torsten Drewel stolz, der mit seinem Team den Hüttenaufenthalt veranstaltete. Natürlich ging es auch raus in den Wald, um an verschiedenen Versteck- und Suchspielen teilzunehmen. Zurück an der Hütte machte die Gruppe ein Feuer und befüllte den mitgebrachten Popcornmaker mit Mais und Öl.

Als Snack gibt’s Popcorn

Nach kurzer Zeit über dem Feuer war das Popcorn fertig und die Schalen mit dem köstlichen Snack konnten verschlungen werden. Müde und erschöpft von dem Tag schlüpften die Wölflinge nach dem Abendessen in ihre Schlafsäcke. Am darauffolgenden Tag packten die Mädchen und Jungen dann schon wieder die Rucksäcke und reinigten die Hütte. Darauf traten die Wölflinge müde, aber mit vielen neuen Eindrücken und Erfolgen die Heimreise an. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.01.2019