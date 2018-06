Zahlen genau betrachten

Anzeige

Kein Zweifel – die Zahlen, die Revierleiter Martin Scheel da präsentieren musste, sind miserabel. Eine Zunahme der Kriminalität um 12,7 Prozent ist kein Zuckerschlecken und steht in krassem Gegensatz zu den Zahlen im Land (4,8 Prozent weniger) und im Kreis (6,3 Prozent weniger). Stellt sich allerdings die Frage, ob sich der Bürger jetzt daheim mit Sicherheitsschlössern einschließen und ängstlich zurückziehen sollte oder ob er sich dennoch sicher fühlen kann?

Beides greift zu kurz: 335 Betrugsfälle durch eine zufällig in Schwetzingen sitzende Internetbetrügerbande machen die Welt für die Bürger hier in der Stadt nicht gefährlicher, auch nicht die 134 Fälle eines einzigen Nachbarschaftsstreites in Oftersheim, über den wir seit Monaten berichten. Auf der anderen Seite sind Wohnungseinbrüche und Diebstahlsdelikte stark rückläufig, die typische Straßenkriminalität vom Handyklau bis zum Handtaschendiebstahl nimmt ab. Wer rechten Stimmungsmachern glaubt, könnte ja meinen, es herrsche Mord und Totschlag allüberall, dabei gab es genau einen Mord und 70 schwere Körperverletzungen, Raubüberfälle und Vergewaltigungen – 13 oder 15,5 Prozent weniger als 2016.

Sorgen macht der Polizei zu Recht der Betrug, vor allem mit älteren Bürgern als Opfer. Und natürlich die steigende Zahl an Sachbeschädigungen – bei 490 Fällen ist das mehr als einer pro Tag – mit mindestens je einem Betroffenen und viel Ärger.