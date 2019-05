Zauberhafter Nachmittag

Der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung lädt am Sonntag, 26. Mai, von 14 bis 18 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür in seine Räume in der Zähringerstraße 19 ein.

Es wird allerhand geboten, schreibt der TSV. So präsentiert von 15 bis 17 Uhr Andreas Knecht Humor und Magie und sorgt für gute Unterhaltung und verblüffte Gesichter. Produkte vom Reformhaus Budjan aus Eppelheim und Honig vom Imker Martin werden vorgestellt und können käuflich erworben werden. Außerdem selbst gemachter Saft, Likör und Pesto von Lisa Rinklef aus Hockenheim sowie Freilandeier vom Obsthofladen Schmidt.

Dazu gibt es einen Bücher- und Tierbedarfsflohmarkt, an dem allerhand preiswerte Lektüre und hübsche und nützliche Sachen für den vierbeinigen Freund angeboten werden. An einem Stand informiert der Tierschutzverein über seine Arbeit sowie unterstützenswerte Projekte. Die ehrenamtlichen Helfer stellen zudem die Katzenstation mit ihren Bewohnern vor. Das Ganze wird von Kaffee, Kuchen und allerlei herzhaften Köstlichkeiten sowie Getränken abgerundet, damit sich jeder Besucher wohlfühlt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.05.2019