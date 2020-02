Zauberzirkel statt Zahlenwerke

Die sprichwörtliche Sparsamkeit einer schwäbischen Hausfrau ist Manfred Lutz-Jathe quasi in die Wiege gelegt – eine Eigenschaft, die einem städtischen Kämmerer bestimmt nicht geschadet hat. Nahezu 30 Jahre hat der gebürtige Schwabe die Finanzen Schwetzingens mit Akribie und Sorgfalt geführt – nun geht seine Zeit im Rathaus zu Ende, Lutz-Jathe wechselt in den wohlverdienten Ruhestand. Am

...