ZAZ hält uns beim Open Air den Spiegel vor

Auch wenn einem die Begriffe Jazz und Chanson nicht sofort als Erstes einfallen, wenn man an die Reihe der Open-Air-Konzerte im Schwetzinger Schlossgarten denkt, so reiht sich die neueste Ankündigung, die wir hier und heute für das Festival im Sommer 2019 exklusiv verkünden können, doch in eine Rubrik ein, die schon große Namen in Schwetzingen besitzt. Denn immerhin stand hier schon Al Jarreau auf der Bühne und hat 2005 ein unvergessliches Konzert gegeben. Damals war zum ersten Mal die Blumenwiese Veranstaltungsort. Zuvor hatte das Festival vor der Orangerie stattgefunden, alle mussten sitzen und durften die Rabatten bloß nicht betreten. Jamie Cullum sorgte für eine moderne Interpretation. Und im vergangenen Jahr stand ja Blues-Legende Van Morrison mit typischem Hut bei großer Hitze durchaus seinen Mann.

Und dass wunderbare Sängerinnen von Weltruhm gern in Schwetzingen vorbei schauen, hat ja schon Tradition. Katie Melua, Joan Baez oder Amy Macdonalds waren schon hier. Aber diesmal hat Veranstalter Provinztour wunderbare Weiblichkeit und Pop-Jazz zur Einheit gemacht und ZAZ verpflichtet. Sie wird am Sonntag, 4. August, um 19.30 Uhr zum Top-Act von Musik im Park. Und ab heute, Freitag, 10 Uhr, sind die Tickets im Kundenforum unserer Zeitung am Schwetzinger Schlossplatz zu haben. Denn unsere Zeitung präsentiert das Musik-Ereignis.

Frankreichs weltweit erfolgreichste Sängerin ZAZ hat ihr neues Studioalbum „Effet Miroir“, was auf deutsch soviel wie „Spiegeleffekt“ heißt, erst vor sechs Tagen veröffentlicht, und passend dazu wird sie im Jahr 2019 einige ausgewählte Open- Air-Konzerte in Deutschland spielen. So wird die charmante Sängerin auch in Schwetzingen Halt machen.

Das neue Studioalbum von ZAZ kombiniert Elemente von Chanson, südamerikanischen Gitarren, Pop, Salsa und Rock. Es ist ein Album der Hoffnung und Ausdruck der Überzeugungen von ZAZ, einer international gefeierten Künstlerin. Gerade war es auch im Radiosender SWR 1 zum Album der Woche gekürt worden. Die erste Single ihrer Platte heißt „Qué vendrá“ („Unter allen Umständen“). Gesungen auf Französisch und Spanisch, handelt der Song davon, das Leben zu nehmen wie es kommt – und nichts zu bereuen. In ihren Worten gesagt: „Für mich ist jeder Song wie ein Spaziergang über die Pfade des Lebens. Der Titel gibt diese letzten acht Jahre wieder, die ich auf Reisen oder bei Konzerten überall in der Welt verbracht habe, und erinnert mich an all die Begegnungen und daraus resultierenden Lehren.“ Für solche Begegnungen soll vielleicht auch in Schwetzingen Zeit sein, denn ZAZ gilt in der Szene als sehr leutselig, sie liebt den Kontakt zu ihren Fans.

ZAZ hofft, dass sich die Hörer in „Effet Miroir“ – das in Paris, Brüssel und Montreal aufgenommen wurde – wiedererkennen und finden können. „All unsere Facetten mitsamt ihren Widersprüchen zu akzeptieren ist für mich ein Weg, die Gegensätze unseres Seins zu vereinen“, sagt sie. Das Album wirft ein Licht auf unterschiedliche Gesichter und Genres, ganz so wie die Vielfalt der Menschen, die sie auf ihren Jahren des Reisens, Auftretens und Erkundens in aller Welt beobachten konnte.

ZAZ heißt eigentlich Isabelle

1980 in Tours als Isabelle Geffroy geboren, zählt ZAZ zu den französischen Nouvelle-Chanson-Sängerinnen, sie textet fast alles selbst. Als vierjähriges Mädchen verkündete Isabelle ihren Eltern, Sängerin werden zu wollen. Mit sieben errang sie bei einem Rundfunk-Casting den zweiten Platz. Mit 20 Jahren studierte ZAZ am Centre d’Information et d’Activités Musicales (CIAM) in Bordeaux und sang in der Latin-Rockband „Don Diego“. Später sang sie in Paris im Ensemble eines Cabarets mit dem Namen „Les trois maillets“, mit dem sie täglich fünf Stunden auf der Bühne stand.

Nach der Zeit im Cabaret lernte sie den Produzenten Kerredine Soltani kennen, mit dem zusammen sie ihren bisher größten Hit „Je veux“ komponierte. In dieser Zeit spielte und sang sie auch gelegentlich mit zwei befreundeten Musikern auf den Straßen im Künstlerviertel Montmartre in Paris. ZAZ hat auch viele verrückte Sachen gemacht, sie sang bei einem Édith-Piaf-Greatest-Hits-Set in Sibirien, bei Gratis-Konzerten in kolumbianischen Salzminen oder auf einer Tour durch Ägypten.

Das Debütalbum nahm ZAZ im Frühjahr 2010 in Québec und Frankreich auf. Es erreichte Platz eins in den französischen Albumcharts und blieb dort ein halbes Jahr. In Deutschland erreichte es Platz drei der Media-Control-Charts und erhielt mit 500 000 Verkäufen zweifachen Platin-Status. 2015 erhielt sie den Echo als „Beste Künstlerin international Rock/Pop“. Sie hat auf fünf Kontinenten 500 Konzerte vor rund einer Million Menschen gespielt und unermüdlich bewiesen, dass Musik grenzenlos ist. Auf ihrem Album „Paris“ gaben ihr Quincy Jones, Charles Aznavour oder Pablo Alborán die Ehre. Quincy Jones sagt über sie: „ZAZ hat Blues-Wurzeln in ihrer Stimme, man könnte schwören, dass sie direkt aus dem Ghetto kam!“

